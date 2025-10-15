Jensen Huang osobiście dostarczył Elonowi Muskowi nową zabawkę NVIDII. To mini PC mający wydajność 1 petaflopa

Wyścig zbrojeń w dziedzinie AI przypomina nową gorączkę złota, gdzie zamiast kilofów używa się krzemowych akceleratorów, a stawką jest cyfrowa dominacja nad światem. Najwięksi gracze, tacy jak OpenAI, Google czy Meta, prześcigają się w budowie coraz potężniejszych modeli językowych, a do tego potrzeba mocy obliczeniowej na niewyobrażalną dotąd skalę. Właśnie byliśmy świadkami wydarzenia, które może na nowo ustawić pionki na tej szachownicy.

DGX Spark to nie tylko kompaktowe urządzenie. To także bogactwo możliwości. W ważącej 1,2 kg obudowie kryje się w pełni funkcjonalny superkomputer AI - przekazała NVIDIA.

Jensen Huang nieprzypadkowo wybrał się z tym urządzeniem do Elona Muska. Symboliczne przekazanie DGX Spark w bazie SpaceX, tuż przed testem Starship, nawiązuje do pierwszego DGX-1 dostarczonego do OpenAI dziewięć lat temu. Dziś DGX Spark ma powtórzyć ten sukces w zupełnie innej skali. Serce urządzenia stanowi superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Jest to połączenie 20-rdzieniowego procesora ARM z GPU bazującym na architekturze Blackwell. Najważniejszym elementem jest zunifikowany zasób 128 GB pamięci LPDDR5X, który działa jak wspólna autostrada danych dla procesora i układu graficznego. Dzięki temu CPU i GPU mogą jednocześnie korzystać z tych samych informacji bez potrzeby ich kopiowania, co znacząco przyspiesza pracę systemu. Wydajność robi wrażenie. 1 petaflop w precyzji FP4 oznacza możliwość uruchamiania modeli AI do 200 mld parametrów lokalnie. Dla porównania, największe publiczne modele jak GPT-4 mają właśnie około 200 mld parametrów. System pozwala również na dostrajanie (fine-tuning) modeli o wielkości do 70 mld parametrów bezpośrednio na biurku, bez konieczności korzystania z chmury czy zewnętrznej infrastruktury.

NVIDIA dostarcza pełny zestaw oprogramowania do pracy z AI. W pakiecie są frameworki CUDA, biblioteki oraz mikrousługi NIM, które ułatwiają tworzenie i uruchamianie modeli. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych instrukcji (tzw. playbooków), np. do dostosowywania modelu FLUX.1, budowania własnych agentów z NVIDIA Cosmos czy tworzenia chatbotów bazujących na Qwen3. Cena 3999 dolarów plasuje DGX Spark w segmencie high-end workstation, konkurując z Apple Mac Studio M4 Ultra. Różnica jest spora. To nie komputer osobisty z możliwościami AI, lecz superkomputer AI z dodatkowymi funkcjami PC. Partnerzy OEM wprowadzają własne warianty na GB10. Dell Pro Max łamie barierę 400 mld parametrów, HP ZGX Nano oferuje petaflopową wydajność desktop, Lenovo ThinkStation PGX skupia się na agentowej AI. To strategia ekosystemu znanego z platformy Jetson. DGX Spark to próba demokratyzacji AI, czyli przesunięcia zaawansowanych możliwości ze zdalnych centrów danych na biurka programistów. W dobie rosnącej troski o prywatność danych i coraz popularniejszego lokalnego przetwarzania modeli (inference), taki kompaktowy superkomputer może całkowicie odmienić sposób, w jaki powstają aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.

Źródło: NVIDIA