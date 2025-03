Nowy Mac Studio już dostępny. Apple M4 Max lub Apple M3 Ultra, porty Thunderbolt 5 i nawet 512 GB RAM

Apple wprowadziło w ostatnim czasie wiele nowych produktów do swojej oferty i można je już nabyć w ramach przedsprzedaży. Należą do nich: MacBook Air (M4), iPad (A16), a także iPad Air (M3). Lista na tych urządzeniach się jednak nie kończy, gdyż ostatnią nowością jest nowy Mac Studio, którego Apple nazywa 'najpotężniejszym komputerem Mac, jaki kiedykolwiek stworzyli'. Produkt jest na tyle wszechstronny, że sprawdzi się do zadań kreatywnych, jak również do lokalnej obsługi AI.

Nowy Mac Studio ma być 'najpotężniejszym komputerem Mac', jaki Apple stworzyło do tej pory. W przypadku czipów od tej marki sprzęt występuje w dwóch konfiguracjach, a przy tym zaoferuje pokaźną ilość pamięci RAM.

Firma już na samym początku wskazuje, że Mac Studio sprawdzi się również do lokalnej obsługi dużych modeli językowych (LLM) i to nawet takich, których liczba parametrów przekracza 600 mld - choć mowa tutaj o wersji z czipem Apple M3 Ultra, gdyż ten wariant może zapewnić nawet 512 GB pamięci zunifikowanej. Oczywiście obsługa Apple Intelligence także wchodzi w grę, choć oba komputery sprawdzą się też do montażu wideo oraz innych zastosowań kreatywnych. Edycja z czipem Apple M4 Max występuje przynajmniej z 36 GB pamięci RAM oraz 512 GB nośnikiem SSD, z kolei mocniejszy i wspomniany już wariant na start oferuje aż 96 GB RAM.

Mac Studio Mac Studio Chip Apple M4 Max Apple M3 Ultra Procesor 14-rdzeniowy (10P/4E)

opcjonalnie 16-rdzeniowy 28-rdzeniowy (20P/8E)

opcjonalnie 32-rdzeniowy Układ graficzny 32-rdzeniowy (sprzętowa akceleracja ray tracingu) 60-rdzeniowy (sprzętowa akceleracja ray tracingu)

opcjonalnie 80-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy 32-rdzeniowy Pamięć RAM 36, 48, 64 lub 128 GB 96, 256 lub 512 GB Nośnik danych 512 GB / 1, 2, 4 lub 8 TB SSD 1, 2, 4, 8, 16 TB SSD Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

1 x Port Ethernet (10 Gb/s) Porty, złącza i sloty 4 x Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s)

2 x USB typu C (do 10 Gb/s)

1 x Gniazdo na karty SDXC

2 x USB typu A (do 5 Gb/s)

1 x Audio Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1 6 x Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s)

2 x USB typu A (do 5 Gb/s)

1 x Gniazdo na karty SDXC

1 x Audio Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1 Wymiary 197 x 197 x 95 mm Waga 2,74 kg 3,64 kg Maksymalna ciągły pobór mocy 480 W System macOS Sequoia Dostępność Od 12 marca 2025 roku Cena Od 10 499 zł za model 36/512 GB Od 20 999 zł za model 96 GB / 1 TB

Na pokładzie nie zabrakło wielu portów Thunderbolt 5, choć droższa wersja może liczyć na dwa dodatkowe z przodu obudowy. Spotkamy się też z modułem Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a przy tym z 10-gigabitowym portem Ethernet. Co ciekawe, w swojej oficjalnej informacji prasowej, z którą możemy się zapoznać pod tym adresem, Apple wspomina również o 'bogatej kolekcji gier' - z takim stwierdzeniem jeszcze nie tak dawno nie moglibyśmy się spotkać, gdyż firma zazwyczaj nie reklamowała swoich produktów jako te, które sprawdzą się w grach. Warto też wspomnieć, że dla sektora edukacji oba omawiane modele będą nieco tańsze do kupienia. Aktualnie trwa przedsprzedaż, więc jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to możemy się udać na oficjalną stronę internetową tego przedsiębiorstwa.

Źródło: Apple