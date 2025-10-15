Toshiba upycha 12 szklanych talerzy w dysku 3,5 cala. To krok w stronę HDD o pojemności 40 TB z technologią MAS-MAMR

W świecie zdominowanym przez krzem i pamięci flash wielu zdążyło już postawić krzyżyk na HDD. Tymczasem czołowi producenci wciąż toczą zacięty wyścig, którego stawką jest przyszłość magazynowania danych. Kiedy wydawało się, że fizyczne ograniczenia obudowy 3,5" zostały osiągnięte, jeden z graczy udowodnił, że granice można przesuwać. I to w sposób, który może solidnie zamieszać na rynku, zanim rozgoszczą się na nim dyski SSD o astronomicznych pojemnościach.

Toshiba, zamiast skupiać się wyłącznie na technologii zapisu, postawiła na mistrzostwo w mechanice precyzyjnej, udowadniając, że w standardowej obudowie 3,5" wciąż jest miejsce, a konkretnie na dwa dodatkowe talerze.

Przełom inżynieryjny Toshiby to rezultat rewizji całej konstrukcji mechanicznej dysku HDD. Podczas gdy Seagate i Western Digital zatrzymują się na dziesięciu talerzach, japońscy inżynierowie wpakowali dodatkowe dwa w tej samej przestrzeni. Podstawą okazała się zamiana aluminiowego podłoża na szkło. Grubość szklanych talerzy wynosi zaledwie 0,381-0,5 mm wobec 0,635 mm aluminiowych odpowiedników. To pozwala zmieścić więcej warstw przy zachowaniu standardowych wymiarów. Dodatkowo szkło oferuje większą sztywność i lepszą odporność termiczną, co przekłada się na stabilniejszą pracę głowic przy ekstremalnie małych odstępach. Nowa technologia współpracuje z systemem MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording), który wykorzystuje mikrofale do precyzyjnego sterowania procesem zapisu. To alternatywa dla rozwijanych przez konkurencję rozwiązań HAMR używających laserów. Toshiba jednak nie rezygnuje z HAMR i prowadzi równoległe badania nad implementacją tej technologii z 12-talerzowym układem.

Znaczenie przełomu wykracza poza same liczby. W momencie eksplozji danych generowanych przez AI i streaming, każdy terabajt ma znaczenie dla kosztów operacyjnych centrów danych. Dysk 40 TB w cenie obecnych modeli 20 TB to nie tylko podwojenie pojemności, ale zmniejszenie liczby napędów, energii i przestrzeni w szafach serwerowych. Konkurencja pozostaje aktywna. Seagate oferuje dyski HAMR 30 TB i zapowiada przekroczenie 100 TB do końca dekady. Western Digital rozwija własne HAMR, choć w umiarkowanym tempie. Dla Toshiby, tracącej udziały w segmencie enterprise, 12-talerzowa konstrukcja może być szansą na powrót na szczyt. Szczególnie jeśli utrzyma obiecywaną wyższą niezawodność i niższe koszty eksploatacji. Weryfikację przyniesie IDEMA w Kawasaki 17 października 2025, gdzie poznamy szczegóły techniczne i dowiemy się, czy japońscy inżynierowie rozwiązali problem wibracji i stabilności termicznej, czyli największe wyzwania gęsto zapakowanych konstrukcji mechanicznych.

Źródło: Toshiba