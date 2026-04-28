Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Wstęp
- 2 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - ADATA XPG Lancer Blade RGB
- 3 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Taktowania fabryczne
- 4 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Temperatury pracy
- 5 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Metodyka pomiarowa
- 6 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Miejsca testowe
- 7 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Platforma sprzętowa
- 8 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - 7-Zip
- 9 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Autodesk
- 10 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blackmagic RAW
- 11 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blender
- 12 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench ST
- 13 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench MT
- 14 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Corona
- 15 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - DigiCortex
- 16 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dolphin
- 17 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - HandBrake
- 18 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kraken
- 19 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Shotcut
- 20 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Stockfish
- 21 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Veracrypt
- 22 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Visual Studio
- 23 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - V-Ray Benchmark
- 24 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - x265 Benchmark
- 25 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione (1920x1080)
- 26 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione (3840x2160)
- 27 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III (1920x1080)
- 28 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III (3840x2160)
- 29 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6 (1920x1080)
- 30 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6 (3840x2160)
- 31 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2 (1920x1080)
- 32 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2 (3840x2160)
- 33 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII (1920x1080)
- 34 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII (3840x2160)
- 35 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2 (1920x1080)
- 36 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2 (3840x2160)
- 37 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077 (1920x1080)
- 38 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077 (3840x2160)
- 39 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard (1920x1080)
- 40 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard (3840x2160)
- 41 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2 (1920x1080)
- 42 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2 (3840x2160)
- 43 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2 (1920x1080)
- 44 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2 (3840x2160)
- 45 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima (1920x1080)
- 46 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima (3840x2160)
- 47 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok (1920x1080)
- 48 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok (3840x2160)
- 49 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced (1920x1080)
- 50 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced (3840x2160)
- 51 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy (1920x1080)
- 52 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy (3840x2160)
- 53 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle (1920x1080)
- 54 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle (3840x2160)
- 55 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II (1920x1080)
- 56 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II (3840x2160)
- 57 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2 (1920x1080)
- 58 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2 (3840x2160)
- 59 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator (1920x1080)
- 60 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator (3840x2160)
- 61 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2 (1920x1080)
- 62 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2 (3840x2160)
- 63 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield (1920x1080)
- 64 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield (3840x2160)
- 65 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws (1920x1080)
- 66 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws (3840x2160)
- 67 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered (1920x1080)
- 68 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered (3840x2160)
- 69 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II (1920x1080)
- 70 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II (3840x2160)
- 71 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III (1920x1080)
- 72 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III (3840x2160)
- 73 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40K: Space Marine 2 (1920x1080)
- 74 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40K: Space Marine 2 (3840x2160)
- 75 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen (1920x1080)
- 76 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen (3840x2160)
- 77 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Spoczynek)
- 78 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Render)
- 79 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Gra)
- 80 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Podsumowanie
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to usprawniona wersja procesora AMD Ryzen 9 9950X3D, która posiada dodatkowy stos pamięci 3D V-Cache podpięty do drugiego modułu CCD. Teoretycznie powinno to oznaczać jeszcze wyższą wydajność w grach komputerowych, wszak zamiast 128 MB otrzymujemy 192 MB Cache L3, będącej czynnikiem decydującym w takich zastosowaniach. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie mniej kolorowa, bowiem AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nadal funkcjonuje według specyficznych zasad ustawionych dla wcześniejszych dwu-modułowych jednostek. Dlatego pomimo imponującej specyfikacji i ogromnego potencjału, flagowiec AMD największy progres zalicza w kwestii... ceny.
Autor: Sebastian Oktaba
Procesory AMD Ryzen 9000 bazujące na architekturze Zen 5, pomimo szumnych zapowiedzi nie spełniły oczekiwań, przynosząc stosunkowo niewielki wzrost wydajności, chociaż producent deklarował solidną poprawę względem poprzedników. Dlatego chyba niewielu wierzyło, że warianty X3D dokonają spektakularnego przełamania. Najczęściej spekulowano o maksymalnie 8%, jednak nawet najwięksi optymiści nie zakładali przekroczenia dwucyfrowej granicy. Chłodno kalkulowano, że zastosowanie nowszej architektury w porywach przyniesie 5%, natomiast wyższe taktowanie kolejne 5%, zatem generalnie cudów nie oczekiwano. Teoretycznie niewiele się przecież zmieniło względem AMD Ryzen 7000X3D... tymczasem AMD zrobiło wszystkim pozytywną niespodziankę, zdecydowanie stając na wysokości zadania. Takiego progresu wydajności dawno nie widzieliśmy między generacjami na jednej podstawce, natomiast testowany dzisiaj AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to szczytowe osiągnięcie w tym zakresie.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to najmocniejszy procesor dla podstawki AM5, posiadający podwójną porcję 3D V-Cache. Jednak czy przyniesie to wymierne korzyści we wszystkich zastosowaniach?
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition posiada 16 fizycznych rdzeni rozłożonych w dwóch symetrycznych blokach CCD, natomiast technologia SMT niezmiennie zapewnia obsługę 32 wątków jednocześnie. Oprócz standardowych zasobów Cache L2/L3, testowanej jednostce dołożono oczywiście 3D V-Cache, tym razem umieszczony pod obydwoma blokami CCD. Stanowi to kluczową różnicę względem zwykłego AMD Ryzen 9 9950X3D, posiadającego pojedynczy stos dodatkowej pamięci podręcznej. Spekulacje o powstaniu takiego procesora krążyły zasadniczo od momentu premiery AMD Ryzen 9 7950X3D, niemniej dopiero teraz producent zdecydował się wprowadzić potwora dysponującego 192 MB Cache L3, którego zaocznie okrzyknięto opus magnum obecnej generacji. Czy słusznie? Podwojenie zasobów 3D V-Cache teoretycznie powinno przynieść pewne korzyści... jednak niekoniecznie w grach komputerowych.
|AMD Ryzen 9 9950X3D2
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|AMD Ryzen 9 9950X
|Platforma
|AMD AM5
|AMD AM5
|AMD AM5
|Architektura
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Litografia
|TSMC N4
|TSMC N4
|TSMC N4
|Taktowanie
|4300-5600 MHz
|4300-5700 MHz
|4300-5700 MHz
|Konfiguracja
|16R / 32W
|16R / 32W
|16R / 32W
|Cache L2
|16 MB
|16 MB
|16 MB
|Cache L3
|192 MB
|128 MB
|64 MB
|Mnożnik
|Odblokowany
|Odblokowany
|Odblokowany
|Kontroler DDR4
|-
|-
|-
|Kontroler DDR5
|5600 MHz
|5600 MHz
|5600 MHz
|Współczynnik TDP
|200 W
|170 W
|170 W
|Zintegrowane GPU
|Radeon 2CU
|Radeon 2CU
|Radeon 2CU
|Cena startowa
|899 USD
|699 USD
|649 USD
|Data premiery
|Kwiecień 2026
|Marzec 2025
|Sierpień 2024
Test procesorów AMD Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 9850X3D - Czy warto dopłacać do szybszych modeli?
Podstawowym problemem okazuje się sposób działania AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, który podobnie jak poprzednie dwu-modułowe jednostki dysponujące 3D V-Cache, również wymaga parkowania rdzeni. Procesem zajmuje się sterownik, który w momencie uruchomienia gry komputerowej dezaktywuje drugie CCD. Chwileczkę... czemu? Obydwa posiadają przecież identyczne parametry, więc parkowanie powinno być zbędne? Niestety - komunikacja pomiędzy CCD generuje duże opóźnienia, negatywnie wpływające na wydajność, dlatego finalnie zasada działania AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nie uległa zmianie względem poprzedników. Mechanizm można oczywiście wyłączyć, ale najczęściej owocuje to gorszymi wynikami w grach. Podniesiono natomiast TDP (170 → 200 W), zachowując wysokie taktowania zbliżone do topowych Zen 5. Największa różnica widoczna jest natomiast w cenie, bowiem AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition kosztuje ponad 1000 złotych więcej od modelu AMD Ryzen 9 9950X3D.
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- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Wstęp
- 2 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - ADATA XPG Lancer Blade RGB
- 3 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Taktowania fabryczne
- 4 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Temperatury pracy
- 5 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Metodyka pomiarowa
- 6 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Miejsca testowe
- 7 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Platforma sprzętowa
- 8 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - 7-Zip
- 9 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Autodesk
- 10 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blackmagic RAW
- 11 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blender
- 12 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench ST
- 13 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench MT
- 14 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Corona
- 15 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - DigiCortex
- 16 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dolphin
- 17 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - HandBrake
- 18 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kraken
- 19 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Shotcut
- 20 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Stockfish
- 21 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Veracrypt
- 22 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Visual Studio
- 23 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - V-Ray Benchmark
- 24 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - x265 Benchmark
- 25 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione (1920x1080)
- 26 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione (3840x2160)
- 27 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III (1920x1080)
- 28 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III (3840x2160)
- 29 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6 (1920x1080)
- 30 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6 (3840x2160)
- 31 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2 (1920x1080)
- 32 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2 (3840x2160)
- 33 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII (1920x1080)
- 34 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII (3840x2160)
- 35 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2 (1920x1080)
- 36 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2 (3840x2160)
- 37 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077 (1920x1080)
- 38 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077 (3840x2160)
- 39 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard (1920x1080)
- 40 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard (3840x2160)
- 41 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2 (1920x1080)
- 42 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2 (3840x2160)
- 43 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2 (1920x1080)
- 44 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2 (3840x2160)
- 45 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima (1920x1080)
- 46 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima (3840x2160)
- 47 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok (1920x1080)
- 48 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok (3840x2160)
- 49 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced (1920x1080)
- 50 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced (3840x2160)
- 51 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy (1920x1080)
- 52 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy (3840x2160)
- 53 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle (1920x1080)
- 54 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle (3840x2160)
- 55 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II (1920x1080)
- 56 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II (3840x2160)
- 57 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2 (1920x1080)
- 58 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2 (3840x2160)
- 59 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator (1920x1080)
- 60 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator (3840x2160)
- 61 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2 (1920x1080)
- 62 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2 (3840x2160)
- 63 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield (1920x1080)
- 64 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield (3840x2160)
- 65 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws (1920x1080)
- 66 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws (3840x2160)
- 67 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered (1920x1080)
- 68 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered (3840x2160)
- 69 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II (1920x1080)
- 70 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II (3840x2160)
- 71 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III (1920x1080)
- 72 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III (3840x2160)
- 73 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40K: Space Marine 2 (1920x1080)
- 74 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40K: Space Marine 2 (3840x2160)
- 75 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen (1920x1080)
- 76 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen (3840x2160)
- 77 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Spoczynek)
- 78 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Render)
- 79 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Gra)
- 80 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Podsumowanie