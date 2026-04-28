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Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej

Sebastian Oktaba | 28-04-2026 08:00 |

Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiejAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to usprawniona wersja procesora AMD Ryzen 9 9950X3D, która posiada dodatkowy stos pamięci 3D V-Cache podpięty do drugiego modułu CCD. Teoretycznie powinno to oznaczać jeszcze wyższą wydajność w grach komputerowych, wszak zamiast 128 MB otrzymujemy 192 MB Cache L3, będącej czynnikiem decydującym w takich zastosowaniach. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie mniej kolorowa, bowiem AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nadal funkcjonuje według specyficznych zasad ustawionych dla wcześniejszych dwu-modułowych jednostek. Dlatego pomimo imponującej specyfikacji i ogromnego potencjału, flagowiec AMD największy progres zalicza w kwestii... ceny.

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 9000 bazujące na architekturze Zen 5, pomimo szumnych zapowiedzi nie spełniły oczekiwań, przynosząc stosunkowo niewielki wzrost wydajności, chociaż producent deklarował solidną poprawę względem poprzedników. Dlatego chyba niewielu wierzyło, że warianty X3D dokonają spektakularnego przełamania. Najczęściej spekulowano o maksymalnie 8%, jednak nawet najwięksi optymiści nie zakładali przekroczenia dwucyfrowej granicy. Chłodno kalkulowano, że zastosowanie nowszej architektury w porywach przyniesie 5%, natomiast wyższe taktowanie kolejne 5%, zatem generalnie cudów nie oczekiwano. Teoretycznie niewiele się przecież zmieniło względem AMD Ryzen 7000X3D... tymczasem AMD zrobiło wszystkim pozytywną niespodziankę, zdecydowanie stając na wysokości zadania. Takiego progresu wydajności dawno nie widzieliśmy między generacjami na jednej podstawce, natomiast testowany dzisiaj AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to szczytowe osiągnięcie w tym zakresie. 

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition to najmocniejszy procesor dla podstawki AM5, posiadający podwójną porcję 3D V-Cache. Jednak czy przyniesie to wymierne korzyści we wszystkich zastosowaniach? 

Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej [nc1]

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition posiada 16 fizycznych rdzeni rozłożonych w dwóch symetrycznych blokach CCD, natomiast technologia SMT niezmiennie zapewnia obsługę 32 wątków jednocześnie. Oprócz standardowych zasobów Cache L2/L3, testowanej jednostce dołożono oczywiście 3D V-Cache, tym razem umieszczony pod obydwoma blokami CCD. Stanowi to kluczową różnicę względem zwykłego AMD Ryzen 9 9950X3D, posiadającego pojedynczy stos dodatkowej pamięci podręcznej. Spekulacje o powstaniu takiego procesora krążyły zasadniczo od momentu premiery AMD Ryzen 9 7950X3D, niemniej dopiero teraz producent zdecydował się wprowadzić potwora dysponującego 192 MB Cache L3, którego zaocznie okrzyknięto opus magnum obecnej generacji. Czy słusznie? Podwojenie zasobów 3D V-Cache teoretycznie powinno przynieść pewne korzyści... jednak niekoniecznie w grach komputerowych.

  AMD Ryzen 9 9950X3D2 AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X
Platforma AMD AM5 AMD AM5 AMD AM5
Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5
Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4
Taktowanie 4300-5600 MHz 4300-5700 MHz 4300-5700 MHz
Konfiguracja 16R / 32W 16R / 32W 16R / 32W
Cache L2 16 MB 16 MB 16 MB
Cache L3 192 MB 128 MB 64 MB
Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany
Kontroler DDR4 - - -
Kontroler DDR5 5600 MHz 5600 MHz 5600 MHz
Współczynnik TDP 200 W 170 W 170 W
Zintegrowane GPU Radeon 2CU Radeon 2CU Radeon 2CU
Cena startowa 899 USD 699 USD 649 USD
Data premiery Kwiecień 2026 Marzec 2025 Sierpień 2024

Test procesorów AMD Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 9850X3D - Czy warto dopłacać do szybszych modeli?

Podstawowym problemem okazuje się sposób działania AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, który podobnie jak poprzednie dwu-modułowe jednostki dysponujące 3D V-Cache, również wymaga parkowania rdzeni. Procesem zajmuje się sterownik, który w momencie uruchomienia gry komputerowej dezaktywuje drugie CCD. Chwileczkę... czemu? Obydwa posiadają przecież identyczne parametry, więc parkowanie powinno być zbędne? Niestety - komunikacja pomiędzy CCD generuje duże opóźnienia, negatywnie wpływające na wydajność, dlatego finalnie zasada działania AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nie uległa zmianie względem poprzedników. Mechanizm można oczywiście wyłączyć, ale najczęściej owocuje to gorszymi wynikami w grach. Podniesiono natomiast TDP (170 → 200 W), zachowując wysokie taktowania zbliżone do topowych Zen 5. Największa różnica widoczna jest natomiast w cenie, bowiem AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition kosztuje ponad 1000 złotych więcej od modelu AMD Ryzen 9 9950X3D.

Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej [nc1]

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition cena opinia recenzja [nc1]

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition cena opinia recenzja [nc1]

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Sebastian Oktaba

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