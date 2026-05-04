Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition z włączonym i wyłączonym parkowaniem rdzeni. Będzie lepiej czy gorzej?
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Wstęp
- 2 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Metodyka pomiarowa
- 3 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Miejsca testowe
- 4 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Platforma sprzętowa
- 5 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - 7-Zip
- 6 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Autodesk
- 7 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blackmagic RAW
- 8 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blender
- 9 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench ST
- 10 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench MT
- 11 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Corona
- 12 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - DigiCortex
- 13 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dolphin
- 14 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - HandBrake
- 15 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kraken
- 16 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Shotcut
- 17 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Stockfish
- 18 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Veracrypt
- 19 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Visual Studio
- 20 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - V-Ray Benchmark
- 21 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - x265 Benchmark
- 22 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione
- 23 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III
- 24 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6
- 25 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2
- 26 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII
- 27 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2
- 28 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077
- 29 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard
- 30 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2
- 31 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2
- 32 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima
- 33 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok
- 34 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced
- 35 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy
- 36 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle
- 37 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II
- 38 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2
- 39 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator
- 40 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2
- 41 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield
- 42 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws
- 43 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered
- 44 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II
- 45 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III
- 46 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40000: Space Marine 2
- 47 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen
- 48 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Spoczynek)
- 49 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Render)
- 50 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Gra)
- 51 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Podsumowanie
Procesory AMD Ryzen dysponujące dwoma modułami CCD i pamięcią 3D V-Cache działają na specyficznej zasadzie, ponieważ producent wprowadził automatyczny mechanizm polegający na parkowaniu połowy dostępnych rdzeni, szczególnie istotny w przypadku gier komputerowych. Używanie takiego rozwiązania jest wprawdzie zalecane, jednak absolutnie nie obowiązkowe. Wcześniejsze modele były zbudowane niesymetrycznie, aczkolwiek AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition pomimo dwóch identycznie skonfigurowanych modułów, gdzie każdemu przydzielono dodatkowy stos pamięci podręcznej, nadal wykorzystuje parkowanie rdzeni. Jaki wpływ na wydajność procesora będzie miało jego wyłączenie?
Autor: Sebastian Oktaba
Zacznijmy może od krótkiego wyjaśnienia, dlaczego potrzebne było wprowadzenie mechanizmu parkowania rdzeni, będącego cechą charakterystyczną dwu-modułowych procesorów AMD wykorzystujących 3D V-Cache. Przede wszystkim, topowe modele Ryzen 9 7000X3D i Ryzen 9 9000X3D dotychczas posiadały dodatkową pamięć podręczną podpięta wyłącznie do jednego CCD, natomiast system operacyjny i aplikacje niekoniecznie potrafiły poprawnie wybrać właściwy, co mogło powodować spadki wydajności. Problemy były widoczne zwłaszcza w przypadku gier komputerowych, czerpiących największe korzyści z bonusowych zasobów L3. Dlatego konieczne okazało się stworzenie sterownika, który poprzez uśpienie jednego CCD nadawał priorytet temu posiadającemu 3D V-Cache, co poniekąd rozwiązywało powyższy problem, niemniej ostania premiera pozwoliła przeanalizować zjawisko nieco dokładniej
Parkowanie rdzeni to cecha charakterystyczna i zarazem upierdliwa technika, towarzysząca procesorom AMD Ryzen z dwoma modułami CCD i pamięcią 3D V-Cache. Jak wpłynie na wydajność wyłączenie parkowania rdzeni w AMD Ryzen 9 9950X3D2, który ma obydwa moduły doprawione 3D V-Cache?
Sytuacja z procesorami dysponującymi dwoma modułami oraz pojedynczym stosem 3D V-Cache wydaje się zrozumiała, natomiast AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition otrzymał przecież dwa identycznie skonfigurowane CCD. Teoretycznie technika parkowania rdzeni powinna być zbędna w przypadku symetrycznych bloków, skoro brakuje wyraźnego faworyta. Tutaj odkrywamy drugą funkcję powyższego mechanizmu - producentowi nie chodziło wyłącznie o nadawanie priorytetu modułowi z podpiętym 3D V-Cache, ale również ograniczenie wewnętrznych opóźnień pomiędzy elementami układanki. Każdy CCD jest bowiem oddzielnym kawałkiem krzemu, komunikującym z pozostałymi poprzez magistralę Infinity Fabric, jakiej wydajność najwidoczniej okazuje się niewystarczająca, żeby skumulować korzyści wynikające z posiadania dwóch niezależnych chipletów mających 8 rdzeni i 96 MB Cache L3 (monolityczna budowa miałaby tutaj przewagę).
|AMD Ryzen 9 9950X3D2
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|AMD Ryzen 9 9950X
|Platforma
|AMD AM5
|AMD AM5
|AMD AM5
|Architektura
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Litografia
|TSMC N4
|TSMC N4
|TSMC N4
|Taktowanie
|4300-5600 MHz
|4300-5700 MHz
|4300-5700 MHz
|Konfiguracja
|16R / 32W
|16R / 32W
|16R / 32W
|Cache L2
|16 MB
|16 MB
|16 MB
|Cache L3
|192 MB
|128 MB
|64 MB
|Mnożnik
|Odblokowany
|Odblokowany
|Odblokowany
|Kontroler DDR4
|-
|-
|-
|Kontroler DDR5
|5600 MHz
|5600 MHz
|5600 MHz
|Współczynnik TDP
|200 W
|170 W
|170 W
|Zintegrowane GPU
|Radeon 2CU
|Radeon 2CU
|Radeon 2CU
|Cena startowa
|899 USD
|699 USD
|649 USD
|Data premiery
|Kwiecień 2026
|Marzec 2025
|Sierpień 2024
Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Teoretycznie najlepszy we wszystkim, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej
Parkowanie rdzeni można dezaktywować na kilka sposobów np. poprzez ustawienie planu zasilania na Wysoka Wydajność, wykorzystanie narzędzi pokroju Process Lasso lub edycję rejestru systemu Windows. Postanowiłem więc sprawdzić możliwości AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition w takim scenariuszu, porównując z wynikami uzyskanymi wcześniej, co pozwoliło przygotować bilans zysków i strat wydajności. Parkowanie rdzeni jest generalnie upierdliwą sprawą, ponieważ oprócz zainstalowania odpowiedniego sterownika chipsetu i wybrania planu zasilania na Zbalansowany, najlepiej jeszcze włączyć Gaming Mode (Win + G) oraz dodatkowo upewnić, że rdzenie faktycznie zostały zaparkowane zaglądając do monitora zasobów. Poza tym, procesor pracował na ustawieniach fabrycznych przy limicie energetycznym wynoszącym PPT 250 W (niektórzy mylnie przypisują tutaj współczynnik TDP 200 W jako PPT 200 W).
PS: Taktowania, pobór mocy i temperatury w przyjętych scenariuszach testowych, kolejno spoczynek, Cinebench R24 MT i Cyberpunk 2077, okazały się identyczne, więc jeżeli któregoś pomiaru Wam brakuje, obowiązują wyniki z pierwszego testu AMD Ryzen 9 9950X3D2.
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- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Wstęp
- 2 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Metodyka pomiarowa
- 3 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Miejsca testowe
- 4 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Platforma sprzętowa
- 5 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - 7-Zip
- 6 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Autodesk
- 7 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blackmagic RAW
- 8 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Blender
- 9 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench ST
- 10 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cinebench MT
- 11 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Corona
- 12 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - DigiCortex
- 13 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dolphin
- 14 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - HandBrake
- 15 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kraken
- 16 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Shotcut
- 17 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Stockfish
- 18 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Veracrypt
- 19 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Visual Studio
- 20 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - V-Ray Benchmark
- 21 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - x265 Benchmark
- 22 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Assetto Corsa Competizione
- 23 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Baldur's Gate III
- 24 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Battlefield 6
- 25 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cities Skylines 2
- 26 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Civilization VII
- 27 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Counter Strike 2
- 28 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Cyberpunk 2077
- 29 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragon Age: The Veilguard
- 30 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dragons Dogma 2
- 31 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Dying Light 2
- 32 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Ghost of Tsushima
- 33 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - God of War Ragnarok
- 34 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - GTA V Enhanced
- 35 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Hogwarts Legacy
- 36 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Indiana Jones and the Great Circle
- 37 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Kingdom Come: Deliverance II
- 38 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Marvels Spider-Man 2
- 39 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Microsoft Flight Simulator
- 40 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - STALKER 2
- 41 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Starfield
- 42 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Star Wars: Outlaws
- 43 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - TES IV: Oblivion Remastered
- 44 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - The Last of Us Part II
- 45 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Total War: Warhammer III
- 46 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Warhammer 40000: Space Marine 2
- 47 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Witcher 3: Wild Hunt Next Gen
- 48 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Spoczynek)
- 49 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Render)
- 50 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Pobór mocy (Gra)
- 51 - Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 - Podsumowanie