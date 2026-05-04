Test procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition z włączonym i wyłączonym parkowaniem rdzeni. Będzie lepiej czy gorzej?

Procesory AMD Ryzen dysponujące dwoma modułami CCD i pamięcią 3D V-Cache działają na specyficznej zasadzie, ponieważ producent wprowadził automatyczny mechanizm polegający na parkowaniu połowy dostępnych rdzeni, szczególnie istotny w przypadku gier komputerowych. Używanie takiego rozwiązania jest wprawdzie zalecane, jednak absolutnie nie obowiązkowe. Wcześniejsze modele były zbudowane niesymetrycznie, aczkolwiek AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition pomimo dwóch identycznie skonfigurowanych modułów, gdzie każdemu przydzielono dodatkowy stos pamięci podręcznej, nadal wykorzystuje parkowanie rdzeni. Jaki wpływ na wydajność procesora będzie miało jego wyłączenie?

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy może od krótkiego wyjaśnienia, dlaczego potrzebne było wprowadzenie mechanizmu parkowania rdzeni, będącego cechą charakterystyczną dwu-modułowych procesorów AMD wykorzystujących 3D V-Cache. Przede wszystkim, topowe modele Ryzen 9 7000X3D i Ryzen 9 9000X3D dotychczas posiadały dodatkową pamięć podręczną podpięta wyłącznie do jednego CCD, natomiast system operacyjny i aplikacje niekoniecznie potrafiły poprawnie wybrać właściwy, co mogło powodować spadki wydajności. Problemy były widoczne zwłaszcza w przypadku gier komputerowych, czerpiących największe korzyści z bonusowych zasobów L3. Dlatego konieczne okazało się stworzenie sterownika, który poprzez uśpienie jednego CCD nadawał priorytet temu posiadającemu 3D V-Cache, co poniekąd rozwiązywało powyższy problem, niemniej ostania premiera pozwoliła przeanalizować zjawisko nieco dokładniej

Parkowanie rdzeni to cecha charakterystyczna i zarazem upierdliwa technika, towarzysząca procesorom AMD Ryzen z dwoma modułami CCD i pamięcią 3D V-Cache. Jak wpłynie na wydajność wyłączenie parkowania rdzeni w AMD Ryzen 9 9950X3D2, który ma obydwa moduły doprawione 3D V-Cache?

Sytuacja z procesorami dysponującymi dwoma modułami oraz pojedynczym stosem 3D V-Cache wydaje się zrozumiała, natomiast AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition otrzymał przecież dwa identycznie skonfigurowane CCD. Teoretycznie technika parkowania rdzeni powinna być zbędna w przypadku symetrycznych bloków, skoro brakuje wyraźnego faworyta. Tutaj odkrywamy drugą funkcję powyższego mechanizmu - producentowi nie chodziło wyłącznie o nadawanie priorytetu modułowi z podpiętym 3D V-Cache, ale również ograniczenie wewnętrznych opóźnień pomiędzy elementami układanki. Każdy CCD jest bowiem oddzielnym kawałkiem krzemu, komunikującym z pozostałymi poprzez magistralę Infinity Fabric, jakiej wydajność najwidoczniej okazuje się niewystarczająca, żeby skumulować korzyści wynikające z posiadania dwóch niezależnych chipletów mających 8 rdzeni i 96 MB Cache L3 (monolityczna budowa miałaby tutaj przewagę).

AMD Ryzen 9 9950X3D2 AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X Platforma AMD AM5 AMD AM5 AMD AM5 Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Taktowanie 4300-5600 MHz 4300-5700 MHz 4300-5700 MHz Konfiguracja 16R / 32W 16R / 32W 16R / 32W Cache L2 16 MB 16 MB 16 MB Cache L3 192 MB 128 MB 64 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - - - Kontroler DDR5 5600 MHz 5600 MHz 5600 MHz Współczynnik TDP 200 W 170 W 170 W Zintegrowane GPU Radeon 2CU Radeon 2CU Radeon 2CU Cena startowa 899 USD 699 USD 649 USD Data premiery Kwiecień 2026 Marzec 2025 Sierpień 2024

Parkowanie rdzeni można dezaktywować na kilka sposobów np. poprzez ustawienie planu zasilania na Wysoka Wydajność, wykorzystanie narzędzi pokroju Process Lasso lub edycję rejestru systemu Windows. Postanowiłem więc sprawdzić możliwości AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition w takim scenariuszu, porównując z wynikami uzyskanymi wcześniej, co pozwoliło przygotować bilans zysków i strat wydajności. Parkowanie rdzeni jest generalnie upierdliwą sprawą, ponieważ oprócz zainstalowania odpowiedniego sterownika chipsetu i wybrania planu zasilania na Zbalansowany, najlepiej jeszcze włączyć Gaming Mode (Win + G) oraz dodatkowo upewnić, że rdzenie faktycznie zostały zaparkowane zaglądając do monitora zasobów. Poza tym, procesor pracował na ustawieniach fabrycznych przy limicie energetycznym wynoszącym PPT 250 W (niektórzy mylnie przypisują tutaj współczynnik TDP 200 W jako PPT 200 W).

PS: Taktowania, pobór mocy i temperatury w przyjętych scenariuszach testowych, kolejno spoczynek, Cinebench R24 MT i Cyberpunk 2077, okazały się identyczne, więc jeżeli któregoś pomiaru Wam brakuje, obowiązują wyniki z pierwszego testu AMD Ryzen 9 9950X3D2.