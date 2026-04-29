Recenzja obudowy Fractal Design Pop 2 Vision RGB - Pierwsze akwarium w ofercie szwedzkiego producenta

Fractal Design stosunkowo powoli reaguje na zmiany zachodzące na rynku obudów komputerowych, ale jednocześnie potrafi wyznaczyć kierunek innym producentom, zwłaszcza pod względem stylistycznym. Paradoks? Owszem, jednak trudno nie zauważyć, że szwedzka firma dotychczas nie posiadała typowego akwarium w swojej przepastnej ofercie. Dzisiaj sytuacja uległa zmianie, ponieważ do sprzedaży wchodzi model Fractal Design Pop 2 Vision, będący konstrukcją mocno przeszkloną, wertykalną i zarazem wizualnie wymuskaną. Skrzynka będzie również dość agresywnie wyceniona, kosztując na starcie około 500 złotych za wersję z podświetlanymi rewersyjnymi wentylatorami. Zapraszam do premierowej recenzji.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Fractal Design Pop 2 Vision to nowa rodzina obudów komputerowych, charakteryzujących się przeszklonym frontem i wertykalną konstrukcją. Będzie to relatywnie niedrogi model o ciekawym wyglądzie.

Rodzina obudów komputerowych Fractal Design Pop obejmowała do chwili obecnej wyłącznie tradycyjne horyzontalne skrzynki, posiadające jednolity albo siateczkowy frontowy panel, oferując zarazem kilka rozmiarów - Mini, Standard i XL. Jednak modele Fractal Design Pop 2 Vision różnią się znacząco od wprowadzonego niedawno Fractal Design Pop 2, reprezentując zupełnie odmienną filozofię tworzenia obudów komputerowych. Przede wszystkim otrzymujemy akwarium o dwukomorowej lecz wertykalnej konstrukcji, gdzie zawartość piwnicy przeniesiono bezpośrednio za tackę montażową płyty głównej. Podobne rozwiązania zyskują ostatnio na popularności, niemniej w świecie obudów komputerowych funkcjonują od bardzo dawna za sprawą Lian Li, będącego prekursorem i popularyzatorem niestandardowych formatów.

Fractal Desing

Pop 2 Vision RGB Fractal Desing

Epoch TG RGB Fractal Design

Meshify 3 TG RGB Wymiary 434 x 441 x 297 mm 447 x 469 x 215 mm 433 x 507 x 229 mm Waga 9.7 kilograma 7.9 kilograma 8.8 kilograma Front Szkło Siatka Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 1x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / eATX / ATX Zatoki 2.5" 3 2 2 Zatoki 3.5" 1 2 4 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 412 mm 372 mm 349 mm Długość PSU 190 mm 255 mm 180 mm Wysokość coolera 172 mm 170 mm 173 mm Fabryczne wentylatory 4x 120 mm 3x 120 mm 3x 120 mm Miejsc na wentylatory 8 6 6 Kontroler obrotów - - - AiO Front / Wnęka / Góra - / - / 360 mm 360 / - / 240 mm 360 / - / 280 mm Wyciszenie - - - Cena 519 zł 499 zł 699 zł

Fractal Design Pop 2 Vision to pierwsze podejście Szwedów do akwarium, więc producent miał szansę wyciągnąć kilka wniosków plus zaproponować coś świeżego, przynajmniej w warstwie stylistycznej. Obudowa stolika nie wywraca, konstrukcyjnie będąc podobną do odpowiedników be quiet!, Lian Li, NZXT i wielu innych, niemniej wizualnie troszeczkę się jednak wyróżnia. Dokonuje tego pomimo wprowadzenia tylko dwóch wariantów kolorystycznych - białej i czarnej - podczas gdy Fractal Design Pop Air występuje w dziewięciu (!) odmianach. Oprócz modelu RGB dostępny będzie także całkowicie czarny (Black Edition), natomiast wszystkie dostarczane z czterema 120 mm wentylatorami. Cena startowa Fractal Design Pop 2 Vision wynosi 90-100 Euro, zatem po przeliczeniu wariant RGB powinien kosztować jakieś 500-520 złotych.