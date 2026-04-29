Test systemu mesh MSI Roamii BE Pro - MSI wkracza na rynek urządzeń mesh. Jak prezentuje się topowy model w ofercie?

Poziom trudności budowy domowej sieci Wi-Fi bywa bardzo zróżnicowany. Wszystko bowiem zależy głównie od tego, gdzie sieć ta ma się znajdować, a także od naszych wymagań co do jej wydajności. Dla przykładu, w sporym domu będzie zastosowanie zupełnie innego podejścia niż w stosunkowo małym mieszkaniu, by sieć nie sprawiała kłopotów podczas użytkowania. O tym, jak kiepskie transfery czy zrywające się połączenie w jakimś obszarze pomieszczenia jest irytujące nie muszę chyba nikogo uświadamiać. Takim w miarę uniwersalnym remedium na te problemy stało się rozpowszechnienie konceptu systemów sieci mesh. Współpracujące ze sobą w jej ramach routery/satelity mesh umożliwiają w prosty sposób uruchomienie sieci mającej szansę sprawnie i wydajnie działać bez nadmiernego zaangażowania ze strony użytkownika. W segment ten angażuje się sporo producentów, a jednym z nich jest MSI z urządzeniami serii Roamii BE Pro i Lite, które to dziś lądują na redakcyjne testowe biurko w celu oceny ich możliwości.

Autor: Kamil Śmieszek

O ile o czytelnikom PurePC.pl firmy MSI przedstawiać nie trzeba, to raczej nie jest ona kojarzona ze sprzętem sieciowym, przynajmniej w pierwszej kolejności. Przy wyborze karty graficznej, płyty głównej, monitora czy w końcu laptopa wielu z pewnością bierze pod uwagę potencjalny zakup produktu MSI. Ale w przypadku routera czy systemu mesh? Raczej niekoniecznie. Portfolio tej firmy obejmujące sprzęt sieciowy jest dość skromne, choć przy okazji – konkretne, że tak to też ujmę. W ofercie są raczej urządzenia z górnej półki wydajnościowej, takie jak routery Wi-Fi 6/6E, dwa zgodne z WI-FI 7 systemy mesh – będące bohaterami dzisiejszej recenzji oraz karty sieciowe. Nie miałem póki co okazji testować sieciówek MSI, więc chyba najwyższa pora, by się z tym zmierzyć. Jak wspomniałem wyżej, MSI Roamii BE Pro to system mesh zgodny z w miarę konkretnie już rozpowszechnionym wśród konsumenckich urządzeń standardem Wi-Fi 7. Taka decyzja jest na pewno dobrym posunięciem, gdyż zdecydowanie lepiej jest postawić pierwsze kroki na rynku mesh oferując maksimum możliwie najbardziej rozbudowanych rozwiązań.

MSI Roamii BE Pro ma spory potencjał do uzyskania dobrych wyników transferu danych, szczególnie, że do redakcji dotarł zestaw dwóch satelit mesh. Świadczy o tym całkiem niezła specyfikacja techniczna oraz obsługa w zasadzie wszystkich najważniejszych funkcji Wi-Fi 7.

Tak też rzecz się ma w przypadku głównego bohatera dzisiejszego testu, gdyż obsługuje on w zasadzie wszystkie najważniejsze cechy obecnie najnowszego standardu Wi-Fi. Mowa tu chociażby o częstotliwości 6 GHz, 320 MHz szerokości pojedynczego kanału, 4K-QAM, MLO, Multi-RU czy Preamble Puncturing. Jest zatem spory potencjał do uzyskania dobrych wyników transferu danych, szczególnie, że do testów otrzymałem zestaw dwóch satelit mesh. Największe korzyści w tym zakresie odnieść można na niewielkim dystansie od routera – ot cały urok pasma 6 GHz – więc tym bardziej sieć mesh złożona z więcej niż jednego urządzenia dostępowego ma więcej sensu. Na pewno interesujące będzie porównanie topowego Roamii BE Pro ze sporo tańszym (ale też uboższym funkcjonalnie). Roamii BE Lite, który także pojawił się w redakcyjnym laboratorium. Trzeba jednak przyznać, że jak na tak topową specyfikację techniczną, to droższy model wcale nie jest aż tak drogi – a mówimy o zestawie dwóch urządzeń, podczas gdy u konkurencji podobną kwotę zapłacić trzeba za jeden.

MSI Roamii BE Pro MSI Roamii BE Lite Procesor Qualcomm IPQ5223 Qualcomm IPQ5223 Pamięć RAM 2 GB brak danych Anteny 6x wewnętrzne 4x zewnętrzne Tryb pracy Router / AP / Węzeł mesh Router / AP / Węzeł mesh Standardy Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Częstotliwość Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz 2.4 GHz / 5 GHz Przepustowość Wi-Fi (2.4 / 5 / 6 GHz) 688 / 2882 / 5764 Mbps 688 / 2880 Mbps Radio 2.4 GHz Qualcomm IPQ5223 Qualcomm IPQ5223 Radio 5 GHz Qualcomm IPQ5223 Qualcomm IPQ5223 Radio 6 GHz Qualcomm IPQ5223 Qualcomm IPQ5223 Obsługa sieci mesh Tak Tak Obsługa MU-MIMO 6x6:6 2x2:2 Wspierane funkcje Wi-Fi 7 4096-QAM, 320 MHz, MLO, Multi-RU,

6 strumienie 4096-QAM, MLO, Multi-RU,

4 strumienie Interfejsy sieciowe 4x RJ-45 2.5 Gb/s 1x RJ-45 2.5 Gb/s, 2x RJ45 1 Gb/s Dodatkowe złącza USB 3.0 brak Możliwości rozszerzenia Pamięć USB brak Zabezpieczenia Wi-Fi WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise Zabezpieczenia sieciowe Firewall / FortiSecu Firewall / FortiSecu Obsługa WPS Tak Tak Kontrola dostępu Priorytetowy QoS / kontrola rodzicielska Priorytetowy QoS / kontrola rodzicielska Obsługa IPv6 WAN / LAN WAN Port forwarding Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Serwer VPN PPTP / L2TP / OpenVPN / WireGuard PPTP / L2TP / OpenVPN / WireGuard Sieci gościnne Max 3 Max 6 (po trzy na pasmo) Agregacja LAN brak brak Wymiary 11.9 × 10.8 × 25.3 11.9 x 10.8 x 23.8 cm Gwarancja 24 miesiące 24 miesiące

Mamy tutaj do czynienia z urządzeniami identycznymi pod względem specyfikacji technicznej, nie jak to czasami bywa – jedno lepiej skonfigurowane, tj. „główne” i drugie np. z mniejszą liczbą interfejsów sieciowych. Każda z satelit mesh oferuje interfejsy ethernetowe 2.5 Gb/s oraz port USB 3.0, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej elastycznym. W środku całość napędza SoC Qualcomm IPQ5332 z czterema rdzeniami ARM Cortex-A53 taktowanymi zegarem 1.5 GHz. Część radiowa obejmuje obsługę sieci Wi-Fi 7 ze w zasadzie najważniejszymi dla tej technologii opcjami, co w przypadku wielu innych urządzeń nie jest rzeczą oczywistą. O dobrą dystrybucję sygnału dba sześć wewnętrznych anten, po dwie na każde obsługiwane pasmo Wi-Fi. Część software’owa jest w zasadzie typowa dla routerów mesh, a więc do konfiguracji wykorzystujemy aplikację mobilną, a z dodatkowych funkcji producent zaimplementował pewien rodzaj systemu zabezpieczeń o nazwie FortiSecu, o którym nieco więcej będzie na jednej z kolejnych stron.

