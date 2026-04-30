Test wydajności Diablo IV Lord of Hatred - Bogu dzięki za niskie wymagania sprzętowe... Jednak ray tracing to wymysł szatana!

Diablo IV zgodnie z zapowiedziami Blizzarda jest regularnie rozwijane, deweloper kreśli ambitne plany na najbliżej lata i próbuje dotrzymać danego słowa, natomiast przed kilkoma dniami zadebiutował drugi pełnowymiarowy dodatek - Lord of Hatred. Rozszerzenie wprowadza kilka usprawnień w rozgrywce, nowych bohaterów i pokaźnych rozmiarów obszar, jednak niniejsza publikacja nie będzie skupiona na kwestiach dotyczących rozgrywki tylko na aktualnych wymaganiach sprzętowych. Diablo IV Lord of Hatred sprawdziłem w standardowych ustawieniach, jak również przy włączonym śledzeniu promieni, które wprawdzie niewiele poprawia... ale przynajmniej radykalnie podnosi wymagania sprzętowe.

Autor: Sebastian Oktaba

Diablo IV: Lord of Hatred udostępnia kolejne dwie grywalne klasy postaci - Czarnoksiężnika niedawno dodanego również do Diablo 2: Resurrected i naprawdę długo wyczekiwanego Paladyna, którego chyba najbardziej brakowało w podstawowej wersji. Miejscem akcji zostało malownicze Skovos, znajdujące na południowym zachodzie od dobrze znanego kontynentu, rozmiarami dorównujące pozostałym dzielnicom składającym na całokształt Sanktuarium. Krainę zamieszkaną przez amazonki charakteryzuje śródziemnomorskim antyczny klimat, zapewne nieprzypadkowo trochę przypominający konkurencyjne Titan Quest 2, niemniej oprócz urokliwych nabrzeży porośniętych gęstą roślinnością zwiedzimy także bardziej mroczne zakamarki wyspy. Fabularnie Diablo IV: Lord of Hatred kontynuuje wątek Mefista i Lorata, więc znajomość wcześniejszych wydarzeń jest wskazana. Poza tym, odświeżono mechaniki, przebudowano system przedmiotów, dodano nowe aktywności, znajdki itp.

Diablo IV: Lord of Hatred to drugi pełnoprawny dodatek, który wprowadza szereg ulepszeń, nowe grywalne postacie i słusznych rozmiarów obszar Skovos. Czy potrzeba do tego piekielnie drogiego sprzętu?

Jeśli chcemy odpalić Diablo IV: Lord of Hatred w rozdzielczości 1920x1080 na najwyższych detalach, to wystarczy kilkuletnia maszyna, co powinno ucieszyć graczy sporadycznie dokonujących aktualizacji. Wystarczy bowiem konfiguracja posiadająca procesor AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-10400F i karta graficzna AMD Radeon RX 6600 / NVIDIA GeForce RTX 2060, aby uzyskać płynność w okolicach 60 klatek na sekundę. Dopiero w rozdzielczości 3840x2160 z analogicznymi ustawieniami, konieczna będzie konfiguracja sprzętowa, którą z powodzeniem nazwać można stosunkowo świeżą tzn. AMD Radeon RX 7800 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070. Aktywacja ray tracingu powoduje jednak potworne spustoszenie, ponieważ nawet w 1920x1080 konieczne będzie przynajmniej AMD Radeon RX 9060 XT / NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (obydwa 16 GB), nawet nie wspominając o maszynie potrzebnej do udźwignięcia 3840x2160.

Ultra Ultra Ultra RT Ultra RT Rozdzielczość 1920x1080 3840x2160 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Ultra Ultra Ultra Ultra Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Uspcaling - - - Quality Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 7 3700X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5800X3D Procesor INTEL Core i5-10400F Core i7-10700K Core i5-13600K Core i7-13900K Karta AMD Radeon RX 6600 Radeon RX 7800 XT Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9070 XT Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 GeForce RTX 4070 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5080 Karta INTEL ARC A750 ARC A770 - - Pamięć RAM 16 GB 32 GB 32 GB 32 GB Nośnik SSD 160 GB 160 GB 160 GB 180 GB

Diablo IV działa na autorskim silniku stworzonym na potrzeby niniejszej produkcji, gdzie programiści zadbali o szereg nowoczesnych efektów graficznych, jednak największym atutem okazuje się ogólna stylistyka. Posępna, mroczna, depresyjna - wygląd świata powinien usatysfakcjonować nawet hardcore'owych fanów diabełka, którzy dostawali cukrzycy odpalając kolorowe Diablo III. Blizzard wykonał wyraźny ukłon w stronę starszyzny plemiennej, a dodatkowo postanowił podkraść graczy konkurencyjnemu Path of Exile, chwalonemu między innymi właśnie za klimatyczną oprawę. Dłuższą chwilę po premierze, Diablo IV doczekało się również aktualizacji dodającej wspomniane już śledzenie promieni, natomiast w kwestii upscalerów posiadaczom AMD nadal serwowane jest antyczne FSR 2 (!), podczas gdy użytkownicy NVIDIA mogą skorzystać z najnowszego DLSS 4.5 i Frame Generation.