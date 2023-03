The Lords of the Fallen - omówienie designu w grze. Tak będzie prezentowało się RPG akcji na silniku Unreal Engine 5

Wspierane przez CI Games studio Hexworks szykuje naprawdę ambitne podejście do gatunku souls-like. Pierwsza część Lords of the Fallen miała sporo ciekawych pomysłów, ale ostatecznie nie podbiła rynku. W miarę szybko powzięto zamiar wypuszczenia kontynuacji, jednak kolejne lata mijały, a nie pojawiły się żadne konkrety. Ostatecznie dostaniemy dość nietypową kontynuację, bo nieomal równoznaczną z rebootem. A nowe materiały przybliżają kwestie wizualne.

The Lords of the Fallen otrzymało techniczny zwiastun, ukazujący pewne szczegóły związane z szatą graficzną bazującą na silniku Unreal Engine 5.

Deweloperzy z Hexworks dołączyli do twórców, którzy opierać będą swój projekt o silnik Unreal Engine 5. I na bazie najnowszych materiałów trzeba na razie przyznać, że nie wydaje się to decyzja podjęta na bazie tylko i wyłącznie rosnącego trendu. W trakcie eventu na tegorocznym Game Developers Conference w San Francisco nie ukazano co prawda zbyt wiele z samej rozgrywki, ale mimo wszystko jest na co popatrzeć. O ile więc na porządny gameplay jeszcze musimy zaczekać, o tyle można już znaleźć pewne elementy godne omówienia.

The Lords of the Fallen może być jedną z najlepiej dopracowanych graficznie tegorocznych gier. Już samo spojrzenie na architekturę ma prawo wzbudzać zachwyt. Do tego twórcy popracowali nad bardzo zaawansowanym sposobem tworzenia postaci, używając chociażby skanów 3D prawdziwych osób czy wprowadzając niezwykle elastyczny system kreowania postaci. Fascynuje też ogromna liczba detali czy to przy fizyce postaci, czy dopracowanym wyglądzie. Pytanie, czy nie skończy się tak, jak to często bywa - czyli czar pryśnie, gdy zobaczymy właściwy zapis rozgrywki. A jeżeli nie, to jak gra będzie zoptymalizowana. Tytuł pojawi się na pecetach oraz konsolach Sony i Microsoftu najnowszej generacji dopiero w drugiej połowie 2023 roku, więc zobaczymy jeszcze niejedno. Oby deweloperzy przedwcześnie nie przechwalili projektu.

Źródło: Youtube