Warhammer 40K: Boltgun - oldschoolowe masakrowanie sił Chaosu. Oto retro strzelanka w kultowym uniwersum

Auroch Digital to ekipa lubiąca brać się za dość różne projekty. W swoim czasie z ich ręki wyszedł symulator warzenia piwa Brewmaster, innym razem stworzyli strategię ekonomiczną Mars Horizon, z kolei do pierwszych projektów należał Chainsaw Warrior: Lords of the Night, będący adaptacją gry planszowej od Games Workshop. Teraz w drodze znajduje się jeszcze inny projekt sprawiający, że niezależne studio wraca do korzeni, ale związane z mocniejszą marką.

Warhammer 40K: Boltgun to kolejne spojrzenie na kultowe uniwersum - tym razem nawiązujące do klasyki FPS spod znaku Dooma.

Gry spod znaku Warhammera 40K eksplorowały już bardzo różne gatunkowe rejony - od RTS, poprzez RPG, aż po gry taktyczne. Cała ta grupa zostanie teraz zasilona przez dynamiczną strzelankę nawiązującą zarówno stylem graficznym, jak i rozgrywką do kultowych FPS-ów z dawnych lat. Tak jak chociażby w przypadku Project: Warlock czy Prodeusa, jeszcze w 2023 roku zapowiada się nam całkiem przyjemny hołd dla dzieł Johna Carmacka i spółki - tylko jeszcze bardziej ekstremalnie. Dostaliśmy ostatnio pięciominutowy materiał, na którym zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki i wstępną prezentację tytułu.

Warhammer 40K: Boltgun pozwoli nam wejść w kombinezon potężnego Space Marine'a, który będzie podróżować w różne miejsca we wszechświecie, by przy pomocy potężnego arsenału bojowego głosić słowa Imperatora. I tutaj mamy bardzo dobre wieści dla fanów oldschoolowej rozgrywki. Zapowiada się bowiem na to, że ekipa z Auroch Digital planuje stworzyć w pełni poczucie rozgrywki z okolic lat 90., bez wszelkich popularnych hybrydowych pomysłów z dodawaniem elementów RPG czy MMO. Tylko czysta rozwałka w starym stylu. Na papierze taki pomysł brzmi całkiem dobrze i wydaje się jak najbardziej wykonalny.

Źródło: Youtube