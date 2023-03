Battlefield 1943 oraz dwie kultowe odsłony Bad Company znikną z cyfrowej dystrybucji. EA zamknie także serwery tych gier

Historia pokazała już, że czas życia niektórych gier online może być zależny od samych producentów, którzy z różnych powodów decydują się na zamknięcie serwerów i zabranie graczom rozrywki. Przykład tego widzimy właśnie teraz. Electronic Arts zdecydowało, że Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company oraz Battlefield: Bad Company 2 niebawem zostaną wycofane z cyfrowej dystrybucji. Wyłączenie rozgrywki sieciowej także pozostaje kwestią czasu.

Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company oraz Battlefield: Bad Company 2 od 28 kwietnia staną się niedostępne w cyfrowych sklepach z grami. Zamknięcie serwerów zostało zaplanowane dopiero na 8 grudnia tego roku, więc pozostało jeszcze trochę czasu, by nacieszyć się ostatnimi potyczkami.

O ile Battlefield 1943 czy pierwsza część Bad Company raczej nie cieszyły się w naszym kraju wielką popularnością, to jednak szkoda, że zbliża się faktyczny koniec sieciowej rozgrywki w Battlefield: Bad Company 2 - wszak to jedna z najcieplej przyjętych gier z całej serii.

An update about Battlefield 1943, Bad Company and Bad Company 2 https://t.co/mqYW5VVi2i



An earlier version of this announcement included Mirror's Edge. That was an error. We currently have no plans to remove Mirror’s Edge from digital storefronts. — Battlefield (@Battlefield) March 21, 2023

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu: "Chociaż te tytuły zajmują szczególne miejsce w naszym sercu, nie możemy się już doczekać tworzenia nowych wspomnień wraz z wami, jako że skupiamy się na naszych obecnych i przyszłych doświadczeniach z Battlefield". Warto wspomnieć, że jedynie Battlefield 1943 jest tytułem całkowicie skupionym na multiplayerze. Obie odsłony Bad Company posiadają natomiast bardzo udane kampanie dla jednego gracza, dlatego ich zakup przed 28 kwietnia może mieć jeszcze sporo sensu. Co ciekawe, w pierwszej wersji wiadomości wspominano także o zakończeniu dystrybucji gry Mirror's Edge z 2007 roku. Jak się jednak okazało, był to błąd i produkcja studia DICE nadal pozostanie dostępna do kupienia.

