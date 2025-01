Star Wars Outlaws - nowy dłuższy materiał związany z grą. Kulisy prac nad ambitną wizją otwartego świata

Jeśli chodzi o zapowiedziane gry Ubisoftu, ostatnio najwięcej szumu jest zdecydowanie wokół Assassin's Creeda w japońskich realiach - i to z więcej niż jednego powodu. To jednak premiera na jesień, w przyszłym miesiącu zaś pojawi się wreszcie inna wzbudzająca pewne kontrowersje pozycja. Gra zwraca uwagę przez wzgląd na kilka elementów, w tym dość rozbudowany otwarty świat. Twórcy regularnie dzielą się efektami prac, a nowy materiał jest tego przykładem.

Opublikowano nowe wideo przedstawiające pewne niuanse związane z tworzeniem otwartego świata w Star Wars Outlaws.

Jeszcze w zeszłym miesiącu, w trakcie swojego dużego eventu, Ubisoft wypuścił materiał poświęcony swojej grze, ale na tym nie koniec całej tej kampanii. Najwyraźniej twórcy starają się wyróżnić Star Wars Outlaws, podkreślając, że choć świat będzie oczywiście bardzo duży, w dalszym ciągu mają mocniej stawiać na ilość niż jakość. Według ich obietnic, czekają nas rozbudowane, stopniowo poznawane krainy, inspirowane oryginalną trylogią Gwiezdnych Wojen przy uwzględnieniu współczesnej technologii, niczym w filmie Rogue One.

Przy rozbudowywaniu historii wokół całego tego świata deweloperzy mieli inspirować się różnymi kultowymi pozycjami - od Mass Effect 2 po narrację z filmów Kurosawy, a nawet heist movie w rodzaju serii Ocean's. Gracze będę rozwijać postać przemytniczki poprzez spotkania i konfrontacje z postaciami oraz organizacjami. Pozwala to też w naturalny sposób odkrywać nowe lokacje czy trasy. Ważnym punktem będzie oczywiście okupujące galaktykę Imperium. Balansowanie na krawędzi tudzież przekupywanie odpowiednich urzędników okaże się nierzadko kluczowe. Wygląda na to, że dostaniemy coś w rodzaju systemu policji z GTA. To, wraz z reputacją wśród lokalnych gangów, należy do największych niewiadomych. Ciężko w końcu na razie stwierdzić, czy owe elementy zostaną odpowiednio zbalansowane na przestrzeni rozgrywki.

Źródło: IGN (Youtube)