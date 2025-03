Creative Assembly ma pracować nad trzema nowymi projektami. Wśród nich może być Total War: Star Wars

Seria Total War utrzymuje się od bardzo długiego czasu, powstając w bardzo różnych wydaniach. Kolejne cykle miały swoje blaski i cienie, jednak wciąż pojawiają się coraz to nowe koncepty. Ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla Creative Assembly. Największą popularność zebrały gry w uniwersum Warhammer Fantasy, a Three Kingdoms czy Pharaoh raczej nie zwojowały rynku, do tego doszły kłopoty wewnętrzne. Ale być może doczekamy się przegrupowania.

Według najnowszych doniesień, Creative Assembly może przygotowywać trzy nowe gry z uniwersum Total War. Wśród nich mają znajdować się plany tytułu umiejscowionego w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

W zeszłym roku szansę na powrót do bardziej przyziemnej strony serii mogło dać Total War: Pharaoh. Odbiór gry zarówno ze strony krytyków, jak i graczy był jednak daleki od idealnego, toteż nie ma co specjalnie liczyć na jakąkolwiek następną odsłonę w tym duchu, przynajmniej w najbliższym czasie. Interesujące wieści zostały z kolei dostarczone przez źródła DualShockers. Według nich Creative Assembly przygotowuje aż trzy nowe pozycje rozwijające franczyzę. Jedną z nich ma być Total War umiejscowiony w świecie Gwiezdnych Wojen.

W październiku zeszłego roku Total War: Star Wars miało być w planach jako drugi z trzech większych projektów serii. Z racji tego, że Creative Assembly z reguły wypuszcza swoje gry w odstępie rocznym, istnieje szansa, że na tego typu koncept moglibyśmy liczyć w przeciągu najbliższych lat. Ale jakkolwiek niejeden fan chętnie widziałby Total Wara w takiej konwencji, trudno obecnie powiedzieć, na ile owe plany są aktualne. Nie bez znaczenia mogły być na przykład liczne zwolnienia w firmie parę miesięcy temu. Obecnie zespół skupia się na poprawianiu Total War: Pharaoh, więc na dalsze wieści musimy w najlepszym razie zaczekać.

Źródło: DualShockers