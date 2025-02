Total War: Pharaoh - pierwsi recenzenci zabrali głos w sprawie nowej strategii. Nie zapowiada się na najlepszą grę serii, najgorszą też nie

I doczekaliśmy się wejścia nowego rozdziału wieloletniej serii od Creative Assembly. Trylogia umiejscowiona w uniwersum Warhammer Fantasy została już wprowadzona i teraz deweloperzy ją już tylko rozwijają, więc ku uciesze fanów tradycyjnej, historycznej rozgrywki można spodziewać się powolnego wychodzenia z cienia. Pharaoh ma być ważnym krokiem, dodając przy tym wartościowe elementy do sagi. A od niedawna można przyjrzeć się pierwszym opiniom.

Total War: Pharaoh spotkał się z dość umiarkowanym optymizmem wśród pierwszych krytyków, na ogół chwalących za kampanię czy nowe efekty pogodowe, ale ganiących techniczny stan gry czy brak wielu innowacji.

Jeżeli zatem ktoś liczył na to, że Total War: Pharaoh będzie jakimś przełomem w serii, najprawdopodobniej będzie zawiedziony. Jeśli jednak liczyliście na ciekawą odmianę w głównej mierze tego, co znamy z kilkoma usprawnieniami, prawdopodobnie warto to sprawdzić - teraz, czy gdy zawita w ramach jakiejś promocji. Tak przynajmniej można mniej więcej zinterpretować pierwszą partię recenzji. Na takim Metacriticu na obecną chwilę gra trzyma dość solidną średnią z kilkoma krytycznymi tekstami, które ją wydatnie obniżają.

Najwyraźniej deweloperzy z Creative Assembly mocno przesadzili z przekombinowanym tutorialem, usiłującym przekazać aż nazbyt dużo. Przewija się także kwestia pozostawiającej wiele do życzenia wydajności (bardzo możliwe, że ponownie chodzi o Denuvo), a gra jako całość nie stanowi jakiegoś gigantycznego kroku naprzód. Z drugiej strony jednak bardzo chwalona jest choćby sama kampania, dla wielu osób najbardziej rozbudowana w całej serii, dodając ogromną liczbę wariacji armii, jednostek i możliwości prowadzenia wojen. Promowana przez samych twórców mechanika dodająca dynamiczne warunki pogodowe także miała trafić w sedno, co podniosło ocenę samych bitew i efektów wizualnych. Wydaje się zatem, że teraz, gdy rynek bynajmniej nie jest przepełniony grami tego gatunku, dobrze dobrano datę.

WCCFtech - 9/10

VGC - 8/10

IGN - 8/10

PC Gamer - 8/10

PCGamesN - 8/10

CGMagazine - 7,5/10

GameWatcher - 7/10

GGRecon - 7/10

Eurogamer - 6/10

TRG - 6/10

VideoGamer - 4/10

