Total War: Pharaoh - deweloperzy wracają z nowym materiałem. Dynamiczne warunki pogodowe i ich wpływ na rozgrywkę

Przez ostatnie lata seria Total War została zdominowana przez miewającą swoje problemy, ale w dalszym ciągu bardzo dobrze skonstruowaną trylogię w realiach Warhammer Fantasy. Miejscami pojawiały się bardziej tradycyjne odsłony franczyzy - jak chociażby Total War Saga: Troy - ale w ogólnym rozrachunku była to raczej przystawka pod danie główne. Teraz, gdy owa dominująca seria otrzymuje już tylko rozszerzenia, czas na powrót do historycznych motywów.

Total War: Pharaoh otrzymało kolejny materiał, w którym twórcy prezentują efekty swojej pracy. Tym razem coś o dynamicznej pogodzie.

Creative Assembly stara się zanurzyć w realia złotego wieku egipskiej dominacji. Do istotnych aspektów związanych z rozgrywką należy konieczność adaptowania się występujących warunków pogodowych. Opady deszczu mogą na przykład zupełnie odmienić scenariusz nadchodzącej bitwy. Wzięto również pod uwagę problematykę walk na pustyni, wymagających częstych kompromisów, jak noszenie lekkiego opancerzenia. Z kolei sprzęt dający specjalne atuty miewa nieraz potężne wady. Tak jak rydwany, które posiadają różne odmiany potrafiące na kilka sposobów nękać wrogie oddziały, ale przy zmiennej pogodzie mogą stać się nie lada balastem.

Widać wyraźnie, że twórcy robią co mogą, by powrócić na większą skalę do "historycznej" części serii, przygotowując nadchodzący projekt pod kątem wielu niezbędnych detali. Starają się także uszykować dla graczy tytuł, który pozwoli na wielokrotne rozegranie kampanii na różne sposoby - stąd poszczególne frakcje będą miały do wyboru kilka specjalizacji. Fani tego barwnego okresu mogą przy tym liczyć na udział innych narodów od egipskiego, co ma szansę jeszcze mocniej urozmaicić gameplay. Do październikowej premiery jeszcze trochę czasu, więc zapewne doczekamy się kolejnych aspektów Pharaoh, które zostaną wyeksponowane.

Źródło: SEGA