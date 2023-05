Total War: Pharaoh z datą premiery i oficjalnym zwiastunem. Gracze ruszą na podbój starożytnego Egiptu już za kilka miesięcy

Creative Assembly powraca z kolejną odsłoną serii Total War. Gracze tym razem przeniosą się do starożytnego Egiptu, gdzie spróbują przejąć władzę po śmierci faraona Merenptaha. Oprócz walki z wojskami konkurentów równie istotne będzie gospodarcze rozwijanie opanowanych terenów oraz stawianie czoła katastrofom naturalnym. Twórcy podkreślają, że dzięki systemowi personalizowana kampanii każda rozgrywka będzie niepowtarzalna.

Już za kilka miesięcy gracze będą mogli wcielić się we władcę starożytnego Egiptu. Nowa odsłona cyklu Total War zadebiutuje w październiku br.

Total War: Pharaoh pozwoli podziwiać wszystkie tereny należące do starożytnego imperium u szczytu jego potęgi - od zaludnionych okolic Nilu, przez pustynny półwysep Synaj, kończąc na górzystej Anatolii. Wybór jednego z ośmiu przywódców będzie wiązał się z koniecznością dostosowania stylu gry do możliwości danej postaci oraz frakcji. W tytule nie zabraknie dużych bitew, podczas których należy szybko reagować na dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, takie jak ulewne deszcze czy burze piaskowe.

Wśród nowych funkcji znajdziemy opcję personalizacji kampanii. Gracze będą mogli wybrać miejsca startowe dla frakcji, decydować o dostępie do surowców oraz częstotliwości występowania katastrof naturalnych. Wraz z zapowiedzią ujawniono ceny oraz cyfrowe dodatki, które trafią do osób składających zamówienia przedpremierowe. Podstawowa wersja gry kosztuje 289 zł. Edycję Luksusową, zawierającą cyfrową ścieżkę dźwiękową oraz pierwsze DLC z dodatkowymi frakcjami, wyceniono na 351,90 zł. Edycja Dynastyczna zagwarantuje dostęp do wszystkich DLC frakcji oraz kampanii, ale jej zakup będzie wiązał się z wydatkiem wynoszącym 440,25 zł. Premiera Total War: Pharaoh odbędzie w październiku 2023 r.

Źródło: SEGA