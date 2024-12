Star Wars Outlaws - żywot przemytnika w galaktyce. Dłuższa prezentacja gry prosto z Ubisoft Forward

Początek tygodnia i kolejne wydarzenie. Po rozczarowującym Summer Game Fest czy zamykającym weekend Xbox Games Showcase, który dla odmiany spełnił oczekiwania fanów, przyszedł czas na pokaz związany z grami wydawanymi przez francuską korporację. W takim wypadku nie mogło zabraknąć bodaj największego tegorocznego hitu od Massive Entertainment, który pojawi się pod koniec sierpnia. I czego by nie powiedzieć, zdecydowanie jest co oglądać.

Star Wars Outlaws otrzymał nowe materiały, gdzie twórcy przede wszystkim przybliżają atrakcje, na jakie możemy trafić podczas eksploracji gry.

Pierwszy projekt w tym uniwersum w otwartym świecie wyróżnia się kilkoma elementami - w tym niestety ceną preorderów. Ale nie zmienia to faktu, że rozmach przedsięwzięcia i pewne rozwiązania zwracają uwagę. Do tej pory Massive Entertainment pokazało nam sporo, ale najnowszy przegląd rozgrywki dodaje jeszcze kilka aspektów. Deweloperzy starają się podkreślić ogrom możliwości podczas eksplorowania Star Wars Outlaws, gdzie podróżowanie po kolejnych planetach ma być silnie sprzężone z różnorodnymi aktywnościami.

Jako przemytniczka Kay Vess, u boku niekonwencjonalnych towarzyszy będziemy podróżować od systemu do systemu, poszukując okazji na wzbogacenie się i zdobycie umiejętności na pokładzie unikalnego statku, będącego przy tym naszym centrum dowodzenia. Te ostatnie nierzadko łączą się zresztą z istotnymi dla rozwoju questami, bo pewne postacie mogą nas nie tylko czegoś nauczyć, ale przy tym naprowadzić na dobry łup. Ponownie podkreśla się istotną rolę poszczególnych syndykatów. Gdy zdobędziemy przychylność jednej grupy (np. ratując jednego z jej przedstawicieli), zapewne nadepniemy na odcisk komuś innemu. Całkiem dobrze prezentują się lokacje i choć warto się wstrzymać z daleko idącymi wnioskami, istnieją szanse, że nie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi generycznymi miejscówkami rodem z większości gier Ubisoftu czy innego Starfielda. Wraz z nieźle się prezentującym systemem walki, platformowymi elementami czy poczuciem swobody przy podejmowaniu decyzji gra wygląda obiecująco. Co prawda sama bohaterka wydaje się być na tyle generyczna, że równie dobrze deweloperzy mogliby zdecydować się na kreator postaci, ale dobry gameplay może to wynagrodzić.

Źródło: Ubisoft Forward