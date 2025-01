Star Wars KOTOR Remake - gra nadal powstaje, ale Sony najwyraźniej nie ma z nią nic wspólnego

W 2021 roku jedną z najbardziej wyczekiwanych gier był remake Star Wars KOTOR. W końcu pierwsza, oryginalna produkcja o tym tytule przez wielu graczy uznawana jest za absolutnie kultową. Z biegiem czasu okazało się jednak, że nad projektem wiszą ciemne chmury i wszystko wskazywało na to, że projekt ostatecznie nie ujrzy światła dziennego. Na szczęście dziś (05.04.2024) są już spore szanse na to, że jednak gra doczeka się swojej premiery.

W niedawnym wywiadzie dla serwisu IGN dyrektor generalny Sabre Interactive, Matthew Karch potwierdził, że firma "zabrała" ze sobą remake KOTOR'a podczas podziału z Embracer Group i że gra jest nadal w fazie aktywnego rozwoju. "To jasne i oczywiste, że nad tym pracujemy" – powiedział. „Mówiono o tym w prasie wiele razy. Powiem tylko, że gra żyje i ma się dobrze, a my dokładamy wszelkich starań, aby przekroczyć oczekiwania konsumentów". Karch niestety nie podał dalszych szczegółów, ale nic dziwnego - jeszcze niedawno dyrektor generalny Embracer, Lars Wingefors, zasugerował, że remake KOTOR może być jeszcze bardzo odległy.

My understanding is that Sony wants nothing to do with it anymore, which is why I thought it was dead. Obviously, though, Saber still seems very determined. And I have a lot of trust in Saber. https://t.co/0c7jtdeQDk