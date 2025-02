Star Wars Outlaws - ogromne tereny w grze mają obfitować w różnorodne aktywności. Długa rozmowa z twórcami

Nadchodząca gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen wzbudza coraz większe kontrowersje wraz z praktycznie każdym miesiącem zbliżającym nas do ogłoszonej niedawno premiery. Z racji tego, że najwyraźniej do nowych strategicznych celów Ubisoftu należy rzucanie osobliwymi pomysłami, nie powinno to już specjalnie nikogo dziwić. W kontekście Outlaws mamy na przykład wygórowane ceny obszerniejszych edycji (szczególnie na konsole). Ale pozostaje też kwestia promocji samych aspektów związanych z rozgrywką.

W ramach przygotowań do premiery Star Wars Outlaws dyrektor kreatywny Massive Entertainment przeprowadził długi wywiad, w którym opowiedział o wielu szczegółach związanych ze zbliżającą się pozycją.

Tworzenie gier z otwartym światem aż nazbyt często prowadzi do klepania tych samych formuł gameplayowych - sprawiających, że pomimo umiejscowienia akcji w nierzadko diametralnie innych uniwersach czujemy się niemal tak, jakbyśmy cały czas ogrywali jeden tytuł. Ubisoft od wielu lat należy do firm mających monopol na tę niesławną tendencję, toteż obawy związane ze Star Wars Outlaws są jak najbardziej uzasadnione. Dyrektor kreatywny Julian Gerighty zapewnia graczy, że wybrano optymalne rozwiązania - także pod kątem pasujących im preferencji. Jak przyznał, pierwszym wyborem członków studia był archetyp na wzór Hana Solo, którego preferowano bardziej od faworyzowanych Jedi. Cała otoczka związana z galaktycznym półświatkiem i wszystkim, co składa się na profesję głównej bohaterki sama w sobie ma nam dać ogromne możliwości, jeśli chodzi o rozgrywkę.

Z innym ważnych kwestii, Gerighty podkreśla także spore doświadczenie Massive Entertainment pod kątem tworzenia gier w otwartym świecie, co pomogło im zaimplementować Snowdrop Engine, mający zaoferować "najbardziej kinową grę wszech czasów". Jak twierdzi, czeka nas dynamiczny świat, a na każdej planecie będzie co robić. Przykładowo, wykonując questy dla różnych syndykatów otrzymujemy szansę na zyskanie u nich reputacji - co zaowocuje w ekskluzywne kontrakty, lepsze nagrody etc. - bądź jej nadszarpnięcie (np. próbując ich wykołować w trakcie zlecenia), czego konsekwencją może być nawet nasłanie na nas zabójców. Pojawią się nawet sytuacje, gdy będzie trzeba wybierać pomiędzy dwoma innymi stronnictwami - każde z nich ma bowiem inne motywacje, metody działania i lokacje, w których występują. Poza tym, obiecano mnóstwo innych aktywności - od badania obcych miejsc po kosmiczne bitwy.

Deweloperzy mają przy tym ściśle współpracować z twórcami uniwersum Gwiezdnych Wojen, aby trzymać się lore. Co ciekawe, przez grę przemkną postacie znane z filmów czy seriali - w końcu trafiamy do bardzo chaotycznego okresu pomiędzy Imperium kontratakuje i Powrotem Jedi, gdy Rebelia jest w odwrocie, a w galaktyce panuje sprzyjający przestępczości chaos. Położono duży nacisk na kreację odpowiedniego, żyjącego środowiska Star Wars Outlaws - wraz z różnymi losowymi wydarzeniami, nieraz zależącymi od decyzji gracza. Nie wspominając o pojazdach czy sprzęcie, na jakim polegać będzie bohaterka. Brzmi to zatem całkiem ciekawie, choć lepiej hamować entuzjazm do końca. Zwłaszcza biorąc pod uwagę cenowe szaleństwa Ubisoftu. Dyrektor kreatywny zespołu wspomina na przykład na poniższym materiale o Jabbie - no to zważcie na to, że aby ograć ekskluzywną misję z najsłynniejszym Huttem należy kupić minimum wersję Gold (439,90 zł w przypadku PC, 529 na konsole). Jedno jest pewne: w ten czy inny sposób sierpniowa premiera Star Wars Outlaws nie przejdzie bez echa...

