Star Wars: Bounty Hunter - Jango Fett powróci w nowym wydaniu na aktualne platformy. Znamy datę premiery i ceny

Jakkolwiek nie narzekamy na przypływ gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen - tak z ostatnich lat, jak i pod kątem nadchodzących premier - w przeszłości pojawiła się masa znakomitych, ale nie aż tak rozpowszechnionych tytułów. Do takowych z pewnością należy przyjemna pozycja od LucasArts, której pierwsza wersja powstała jeszcze 2002 roku, i to jedynie na PS2 oraz GameCube'a. Dopiero czternaście lat później dodano wersję na PS4.

Star Wars: Bounty Hunter powróci w nowej wersji 1 sierpnia na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Poznaliśmy także ceny gry na poszczególnych platformach.

To zacznijmy może od bardziej niepokojących informacji tyczących się gry. Za tytuł odpowiada nie kto inny, jak studio Aspyr, odpowiedzialne za premierową porażkę klasycznej kolekcji Star Wars: Battlefront. Owa czerwona flaga nie zmienia jednak faktu, że możliwość ogrania Star Wars: Bounty Hunter na nowych platformach brzmi kusząco - pozostaje więc mieć nadzieję, że twórcy wyciągnęli właściwe wnioski z ciągnącego się za nimi fiaska. Zapowiedziano kompleksowe poprawki wizualne - tyczące się tak sterowania, jak i oprawy czy interfejsu - a posiadacze konsol PlayStation 5 dostaną pełne wsparcie kontrolera DualSense.

Na Steamie Bounty Hunter jest w tej chwili do kupienia za 82,79 zł, czyli z lekką zniżką aż do dnia premiery. Wersje na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch powinny kosztować jakieś 80 zł. Nie są to specjalnie wygórowane ceny - zwłaszcza, że mamy do czynienia z bardzo porządną produkcją. Oryginał nawiązywał oczywiście do filmowego Ataku klonów, pozwalając wcielić się w Jango Fetta, łowcę nagród na usługach Separatystów, jeszcze zanim doszło do akcji w rzeczonym filmie. Czyli prawdziwa esencja galaktycznego łowcy nagród przy użyciu dobrze znanego fanom ekwipunku. Ponadto deweloperzy mają miłą niespodziankę dla fanów: otóż po przejściu kampanii będzie można dobrać sobie skórkę sławniejszego syna Jango, Boby.

Źródło: PlayStation