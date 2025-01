Star Wars: Battlefront Classic Collection - próby podniesienia się po katastrofalnym starcie. Pierwszy patch daje drobne nadzieje

A miało być tak pięknie. Powrót ukochanych przez fanów klasycznych Battlefrontów w jednym "opakowaniu", pełna pula wszelakich udogodnień, a za sterami studio Aspyr, dzięki któremu mogliśmy między innymi ograć zremasterowaną trylogię pierwszych trzech Tomb Raiderów. Tymczasem naprawdę niewiele działa tak, jak powinno, czego efektem jest mniej niż 20% pozytywnych ocen na Steamie. Oczywiście twórcy rzucili się do odrabiania strat i pojawiły się pierwsze efekty.

Aspyr wypuściło pierwszy Update do Star Wars: Battlefront Classic Collection. Oferuje on porcję poprawek w kluczowych sferach rozgrywki.

Choć oczywiście nadal głosy krytyki pobrzmiewają - i w sumie nie ma co się dziwić, gra wciąż ma być daleka od pożądanego stanu - o dziwo można wyłowić niemało głosów chwalących reakcję deweloperów i postrzegających ją jako dobrą monetę. Fakt faktem, poprawek jest całkiem sporo i obejmują w zasadzie każdy co istotniejszy detal. Tym samym wyeliminowano chociażby crashe i kilka usterek związanych z grą wieloosobową, usunięto również szereg różnorakich problemów występujących przy sterowaniu myszką, klawiaturą i kontrolerem.

Lista usprawnień jest najdłuższa przy punkcie obejmującym kwestie wizualne. A to całkiem barwna grupka, co pokazuje, jak wiele spartolono - od brakujących tekstur, poprzez kolidujące z sobą komendy tudzież fragmenty opisów, aż po niedziałające (bądź działające w sposób niewłaściwy) animacje. Dodatkowo np. zbalansowano zdolności bohaterki Asajj Ventress i uporano się z kilkoma błędami tyczącymi się efektów audio (crashe przy odłączaniu dźwięku, poziom głośności broni etc.). W obu częściach Battlefronta naprawiono jeszcze kilka ogólnych blockerów czy softlocków w poszczególnych sytuacjach. Jak wynika z komentarzy, to jednak w najlepszym razie niezły start, jeżeli chodzi o odbijanie się od dna.

Źródło: PC Gamer, Steam