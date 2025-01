Bit Reactor i Respawn wciąż pracują nad strategią w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nowe informacje związane z projektem

Jednym ze stałych motywów ostatnich miesięcy są niestety masowe zwolnienia pracowników w wielu firmach. Do najgłośniejszych incydentów doszło w Embracer Group, gdzie utrącono chociażby projekt nowego Deus Exa. Ale czarne chmury pojawiły się też w przypadku Sony, Microsoftu, czy wreszcie Electronic Arts. Ci ostatni w konsekwencji zrezygnowali z gry o Mandalorianinie. Inne przedsięwzięcie zdaje się z kolei na szczęście trzymać.

Bit Reactor i Respawn nadal pracują nad swoją strategią, a z ogłoszeń o pracę wynika między innymi, że będzie ona powstała na Unreal Engine 5.

Ostatnia gra strategiczna w uniwersum Gwiezdnych Wojen powstała blisko dwie dekady temu, dlatego też niejeden fan zacierał ręce, gdy w roku 2022 pojawiły się pierwsze doniesienia o następnej w drodze. Wieści o zwolnieniach w Electronic Arts poddały w wątpliwość, czy w ogóle dojdzie do dalszych prac, ale w pierwszej połowie marca Bit Reactor potwierdziło, że ten problem ich nie dotknął. W ostatnich dniach zaś pojawiły się kolejne potencjalne wieści, odkryte przez osoby trzecie i dodające kilka ciekawych faktów związanych z projektem.

Jak spostrzegł jeden z użytkowników Reddita, na stronie Bit Reactor poświęconej ogłoszeniom o pracę znalazły się informacje o poszukiwaniu osoby odpowiadającej za lumen w Unreal Engine 5. Wśród bonusowych, również pożądanych umiejętności wymienia się przy tym doświadczenie z Unreal Engine 4+ oraz, co istotne, pracę nad tytułami AAA, w szczególności konsolowymi. Wygląda zatem na to, że już na starcie gra może być wypuszczona również poza pecety - co w przypadku tego gatunku wcale nie jest takie znowu oczywiste. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że możemy na razie spokojnie czekać na nowe wieści. Czyżby więc szykował się godny duchowy następca Star Wars: Empire at War...?

