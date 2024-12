Electronic Arts kolejną firmą, która zwalnia pracowników. Na dodatek anulowano grę Respawn z uniwersum Star Wars

Ten rok dla branży gier nie jest specjalnie łaskawy. Od początku 2024 roku, co chwila słyszymy o kolejnych zwolnieniach w dużych korporacjach, które zajmują się grami. Najpierw głośno było o Microsofcie, który zwolnił 1900 pracowników z różnych studiów, natomiast raptem kilka dni temu Sony ogłosiło restrukturyzację, także w PlayStation Studios, zwalniając łącznie 900 pracowników. Teraz do tej grupy dołącza Electronic Arts. W tym wypadku, wraz ze zwolnieniami w parze idzie także kasowanie niektórych projektów gier.

Electronic Arts w oficjalnym komunikacie potwierdziło zwolnienia w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacją dotknięto łącznie 5% spośród wszystkich zatrudnionych ludzi. Na okres marzec 2023 liczba ta wynosiła dokładnie 13400 pracowników, więc z tego by wynikało, iż z pracą pożegnało się około 670 osób, zamknięte zostało także studio Ridgeline Games, które miało opracowywać kampanię fabularną dla nowego Battlefielda. To kolejna z rzędu tak duża forma cięć budżetowych, która wynika m.in. z faktu zbyt dużego rozrostu w branży gier w okresie pandemii. W parze ze zwolnieniami pracowników idzie także kasowanie niektórych gier.

Także Electronic Arts nie uniknęło takich form cięć, ponieważ potwierdzono anulowanie niezapowiedzianej oficjalnie wciąż gry (ujawniono tylko w 2022 roku, iż taka gra faktycznie powstaje) od studia Respawn Entertainment, a która miała należeć do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mowa o grze z gatunku FPS, która prawdopodobnie miała pozwolić wcielić się w Mandalorianina. Studio ma skupiać się natomiast na kolejnej odsłonie cyklu Star Wars Jedi, a także swoich własnych markach. Potwierdzono także anulowanie innych gier (nie podano jednak jakich dokładnie), wykorzystujących licencjonowane marki, a co do których Electronic Arts nie miało już pewności, że okażą się sukcesem w ciągle zmieniającej się branży gier.

