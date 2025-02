Deus Ex - nowa część serii od Eidos Montreal miała zostać skasowana. Embracer Group zorganizowało kolejne cięcia

Nowa wersja kultowej serii, która podłożyła chyba mocniejsze fundamenty pod immersive simy niż którakolwiek inna, teoretycznie powinna być skazana na porażkę. Gdy jednak w 2011 roku wyszedł Deus Ex: Human Revolution, narracja zmieniła się całkiem znacząco. Po tym hicie pojawiła się kontynuacja, Mankind Divided, ale ona pod pewnymi względami rozczarowała. Na tyle, że do dziś fani oczekują kolejnego rozdziału urwanej historii Adama Jensena.

Jak podaje Bloomberg, pomimo paru lat powstawania kolejny Deus Ex został skasowany przez Embracer Group.

Gry tej franczyzy miały na przestrzeni dekad różne przyjęcie, do tego oczywiście pomiędzy kolejnymi odsłonami zdarzały się dłuższe przerwy, niemniej jednak w dalszym ciągu to więcej niż solidna marka. Z tego też względu nie powinno nikogo specjalnie dziwić, że chociażby w roku 2022 między innymi Jason Shreier opowiadał o rzekomym powstawaniu nowej części. Pogłoski te zostały prawdopodobnie potwierdzone, ale niestety w niezbyt wesołym kontekście. Wygląda bowiem na to, że grupa Embracer anulowała projekt.

Jak podaje Schreier, nowa gra Eidos Montreal powstawała przez jakieś dwa lata i wkrótce miała wejść w tryb właściwej produkcji. Wygląda na to, że wieści są raczej prawdziwe - nie tylko dlatego, że trudno o bardziej wiarygodne źródło niż Bloomberg, ale w międzyczasie Eidos zamieścił komunikat, który niejako wszystko potwierdza. Wraz z utrąceniem tak poważnego projektu podejrzewano także cięcia pracowników - a sama firma dopiero co to potwierdziła w oficjalnej wiadomości. Ze stanowiskiem pożegnać się musiało 97 pracowników. Studio ma teraz rzekomo zająć się jakimś zupełnie innym IP. Tak czy inaczej to kolejny dowód na to, że Embracer kompletnie nie radzi sobie z obecną sytuacją rynkową, jako że tego typu informacje w ich kontekście stały się wręcz regularnie powracającym tematem (żeby daleko nie szukać, potencjalne problemy u Piranha Bytes). I cóż, jeżeli fani Deus Exa liczyli na to, że niedługo otrzymają zapowiedź nowej części, srogo się rozczarują.

