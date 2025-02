Studio Piranha Bytes, twórcy serii Gothic, Risen oraz Elex, mogą stać się kolejną ofiarą cięć firmy Embracer

Studio Piranha Bytes istnieje na rynku już ponad 25 lat, a wśród niektórych grup graczy otoczone jest niemalże kultem. Wszak to właśnie Piranie odpowiadają za markę Gothic, wśród której znajdziemy chociażby znakomitą jedynkę oraz dwójkę z dodatkiem Noc Kruka. Także Gothic 3, po wielu aktualizacjach i modyfikacjach, potrafi wciągnąć na wiele godzin. Piranha Bytes wprowadziła na rynek gier także marki Risen oraz Elex, Okazuje się, że niemieckie studio może niestety stać się kolejną ofiarą cięć grupy Embracer.

Grupa Embracer w swoim czasie dokonała konkretnych zakupów, zarówno pod kątem studiów jak również marek gier. Przyszły jednak gorsze czasy, produkcja gier pochłania coraz więcej pieniędzy, a finalnie drogi tytuł może nie okazać się finansowym sukcesem. Kilka miesięcy temu grupa Embracer zaczęła dokonywać restrukturyzacji, w wyniku której niektóre studia należące do konglomeratu zostały zamknięte. Okazuje się, że kolejną ofiarą cięć może być nie kto inny jak popularne (w pewnych kręgach) studio Piranha Bytes.

Piranha Bytes might be the latest victim of Embracer Group's studio closures, according to GamesWirtschaft.



The German studio, mostly known for Gothic & Risen, might close soon according to rumours. The official website now only shows the studio logo.https://t.co/nQ1ovpPjgO