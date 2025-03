Test wydajności STALKER 2: Heart of Chornobyl - Wymagania sprzętowe gorsze od anomalii. Unreal Engine 5 jeńców nie bierze

STALKER 2: Heart of Chornobyl to prawdopodobnie najważniejsza tegoroczna pecetowa premiera, która pomimo komplikacji oraz wielokrotnego przekładania nareszcie została sfinalizowana. Druga pełnoprawna odsłona serii survivalowych strzelanin kazała na siebie czekać siedemnaście lat, natomiast uwzględniając Clear Sky i Call of Pripyat w październiku minęło dokładnie półtorej dekady od ostatniej wizyty w nieprzyjaznej Czarnobylskiej Zonie. Jednak zanim ponownie wyruszycie w poszukiwaniu artefaktów, koniecznie sprawdźcie wymagania sprzętowe STALKER 2: Heart of Chornobyl, bowiem przesiadka na Unreal Engine 5 niejednego zbieracza postradzieckich pamiątek może zaskoczyć. Good hunting, Stalker...

Autor: Sebastian Oktaba

Seria STALKER cieszyła się ogromną popularnością w latach 2007-2009, kiedy kolejno ukazywały się Shadow of Chernobyl, Clear Sky i Call of Priyat. Wszystkie wyglądały podobnie, bowiem wykorzystywały autorski silnik graficzny, jak również reprezentowały identyczny gatunek - połączenie pierwszoosobowej strzelaniny z silnie zarysowanymi elementami survival horroru. Uniwersum byłoby zapewne konsekwentnie rozwijane, bowiem prace nad STALKER 2 miały wystartować jeszcze w 2009-2010 roku, aczkolwiek studio GSC Game World w 2016 roku zostało zamknięte. Wówczas sequel nadal pozostawał na deskach kreślarskich, natomiast kawałek czasu później dewelopera i projekt wskrzesił Microsoft, stosując dopingujący zastrzyk życiodajnej gotówki. Ostatecznie STALKER 2 zyskał podtytuł Heart of Chornobyl będąc intensywnie rozwijanym w latach 2020-2024, powoli stając się klejnotem koronnym globalnego wydawcy. Więcej o klimacie, poczynionych zmianach i całokształcie rozgrywki, możecie przeczytać w premierowej recenzji. Tutaj zajmiemy się natomiast warstwą techniczną tego gagatka.

STALKER 2: Heart of Chorobyl to długo wyczekiwana produkcja, będąca sequelem serii najlepiej znanej graczom pecetowym, którą po licznych problemach udało się wreszcie ukończyć. Zobaczymy teraz jak to działa...

Uwaga Stalkerzy, mam ważny komunikat! Poniższe wymagania sprzętowe ponad wszelką wątpliwość powinny także określać poziom upscalingu i/lub konieczność aktywacji techniki Frame Generation, ponieważ żadna z podanych konfiguracji nie pozwala uzyskać deklarowanej płynności bez włączania wspomagaczy. GSC Game World oficjalnie takiej adnotacji nie dołączyło, niemniej podczas różnych dyskusji z fanami potwierdziło, że kalkulowali wszystko właśnie przez pryzmat upscalingu. Tymczasem do utrzymania 30 klatek na sekundę w najniższych ustawieniach przy rozdzielczości 1920x1080, potrzeba przynajmniej NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel ARC A750. Zabrakło również informacji o minimalnym wymaganym VRAM, która w przypadku STALKER 2: Heart of Chornobyl okazuje się kluczowa. Gra potrzebuje też mocnego procesora (bardziej jednego wątku) i sporo pamięci RAM. Generalnie, to produkcja celująca w posiadaczy mocnych modeli NVIDIA GeForce RTX 4000 i odpowiedników.

Low Medium High Epic Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 1600X Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5800X Ryzen 7 7700X Procesor Intel Core i7-7700K Core i5-9700K Core i7-11700K Core i7-13700K Karta AMD Radeon RX 580 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Nośnik SSD 160 GB 160 GB 160 GB 160 GB System Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

STALKER 2 pierwotnie miał wykorzystywać autorski silnik X-Ray 2.0, będący rozwinięciem zaawansowanego chociaż kapryśnego poprzednika, cechującego się naprawdę dobrym dynamicznym oświetleniem. Próbkę ówczesnych (2011 rok) możliwości tego narzędzia możecie zobaczyć TUTAJ. Finalna wersja STALKER 2: Heart of Chornobyl powstała jednak na Unreal Engine 5, obecnie najpopularniejszym silniku napędzającym chociażby testowane niedawno Silent Hill 2 Remake, Black Myth: Wukong oraz Senua's Saga: Hellblade II. Poziom oprawy wizualnej jest generalnie wysoki, niemniej względem zapowiedzi produkcja przeszła zauważalny downgrade, co stanowi niestety pospolitą praktykę wśród deweloperów. STALKER 2 wprawdzie nie otrzymał dodatkowych efektów śledzenia promieni, niemniej premierowe wydanie zawiera pakiet NVIDIA DLSS 3 uwzględniający DLSS Super Resolution, Frame Generation i Reflex, ukierunkowany na posiadaczy NVIDIA GeForce RTX 4000. Na szczęście nie zabrakło również AMD FSR i Intel XeSS. Karta graficzna MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming Slim STALKER, którą widzicie na powyższej grafice, faktycznie trafiła do naszej redakcji i stanowi element szerszej kolekcji obejmującej jeszcze klawiaturę, myszkę, pada i słuchawki gamingowe.

PS: Warto jeszcze wspomnieć, że STALKER 2: Heart of Chornobyl będzie od dzisiaj dostępny w usłudze GeForce NOW, zatem jeżeli nie posiadacie odpowiedniego sprzętu, nadal możecie odwiedzić Zonę niewielkim kosztem. Plusem jest również brak konieczności pobierania 160 GB danych, chociaż potrzebne będzie całkiem szybkie i stabilne łącze internetowe.