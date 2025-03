OpenAI - po zwolnieniu Sama Altmana firma przechodzi istny kryzys. Pracownicy chcą masowo odejść z byłym CEO

Za nami dość szalony weekend w zarządzie OpenAI, który może poskutkować gruntowną reorganizacją całego zespołu. Wszystko zaczęło się od nagłego zwolnienia dotychczasowego CEO i współzałożyciela firmy - Sama Altmana. Decyzja ta była nie tylko zaskakująca dla pracowników, ale również wszystkich inwestorów. Sytuacja wywołała dosłownie lawinę zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do ogromnych podziałów w OpenAI. Na tyle dużych, że ponad 70% wszystkich pracowników ma zamiar odejść.

Zwolnienie Sama Altmana przez zarząd OpenAI odbiło się szerokim echem tak naprawdę na całej branży technologicznej. Decyzja ta okazuje się na tyle poważna, że dotychczasowa firma może ponieść dotkliwe konsekwencje.

Zarząd OpenAI postanowił zwolnić Sama Altmana w ten piątek (17.11.23) i to, co ciekawe: ogłaszając to na swojej oficjalnej stronie. Dotychczasowy CEO i współzałożyciel firmy miał się o tym dowiedzieć raptem 30 minut wcześniej. Pracownicy zapoznali się z tą informacją razem z całym internetem. Oficjalnym powodem jest utrata zaufania do Altmana, natomiast nieoficjalnie mówi się o jego poróżnieniu z innym współzałożycielem - Ilyą Sutskeverem. Chwilę po zwolnieniu jego stanowisko tymczasowo objęła Mira Murati. Doszło także do "ustąpienia" ze stanowiska Przewodniczącego Rady - Grega Brockmana (on również był współzałożycielem). Zarówno pracownicy, jak i inwestorzy (łącznie z Microsoftem, który zainwestował 13 mld dolarów) chcieli przywrócenia Altmana na stanowisko. Negocjacje odbyły się w niedzielę.

OpenAI is nothing without its people — Mira Murati (@miramurati) November 20, 2023

Microsoft, na którego czele stoi Satya Nadella, nie miał zamiaru rezygnować z Sama, jednak nie udało się dojść do porozumienia z zarządem OpenAI, który stwierdził, że nie przyjmie dawnego CEO firmy z powrotem na stanowisko. Raptem chwilę później Nadella udostępnił post na portalu X, w którym napisał, że bardzo się cieszy, że Sam Altman wraz z Gregiem Brockmanen zasiądą jako CEO w nowym dziale dotyczącym rozwoju sztucznej inteligencji w... Microsofcie. Wspomniał także, że wraz z nimi do zespołu dołączą ich "koledzy". Wszystko zaczęło się jednak bardziej komplikować dla OpenAI, ponieważ pracownicy szturmem stanęli po stronie Altmana. Na ten moment 505 z 700 pracowników podpisało oświadczenie do zarządu, w którym określono go jako niekompetentny i ogłoszono, że wszyscy obecni członkowie mają zrezygnować ze stanowisk, mianować nimi całkowicie inne osoby, a przy okazji przywrócić Altmana. Jeśli tak się nie stanie, wszyscy podpisani (co ciekawe, wraz z wcześniejszą tymczasową CEO Mirą Murati) pracownicy przejdą do nowego działu w Microsofcie pod skrzydła Sama Altmana. Obecnym tymczasowym CEO firmy został więc dawny współzałożyciel platformy Twitch - Emmett Shear. Dalsze losy OpenAI stoją pod dużym znakiem zapytania.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

Źródło: OpenAI, The Verge, X @satyanadella, miramurati, karaswisher