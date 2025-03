ChatGPT - chatbot od OpenAI zyska dostęp do nowych osobowości, które każdy będzie mógł stworzyć. Szykują się spore zmiany

Najbardziej rozpoznawalnym chatbotem ze wszystkich jest obecnie ChatGPT. Odpowiadające za jego stworzenie OpenAI od czasu wejścia usługi na rynek miało sporo czasu, aby ją udoskonalać i wprowadzać nowe funkcje. Tym razem zmiany będą całkiem spore i z pewnością okażą się bardzo przydatne dla użytkowników. Teraz bowiem każdy stworzy swoją wersję chatbota, która będzie niejako unikalna. Na dodatek twórcy wprowadzą cyfrowy sklep i możliwość zarobku.

OpenAI jeszcze w listopadzie 2023 roku wprowadzi cyfrowy sklep dla swojego chatbota. Na dodatek ChatGPT otrzyma możliwość personalizacji swojej wirtualnej osobowości, a użytkownicy będą mogli już niebawem zarabiać.

Wraz z zapowiedzią nowości przez OpenAI do internetu trafiły zrzuty ekranu, które ukazują wprowadzane zmiany. W listopadzie 2023 roku w ręce użytkowników trafią niestandardowe wersje ChatGPT (nazwane jako GPTs), które będą w stanie przyjąć określoną rolę - niejako wcielić się w daną postać. Ich stworzenie będzie niezwykle proste, ponieważ będzie się ono odbywać poprzez samego chatbota i narzędzie GPT Builder. Dzięki niemu będziemy mogli opisać dokładnie to, kim ma się stać ChatGPT. Stworzone w ten sposób różne warianty, będą dostępne w sklepie, który niebawem się pojawi. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród już utworzonych wersji, a te najbardziej popularne staną się źródłem przychodu dla ich twórców.

Dostępne będą oczywiście warianty zdefiniowane przez OpenAI, a przykłady możemy zobaczyć na zrzucie ekranu powyżej. W okienku "Featured GPTs" widnieją cztery wersje, a każda z nich ma pomagać w innych aktywnościach - jeden w pisaniu, drugi w gotowaniu, a jeszcze inni w matematyce, czy też tworzeniu cyfrowych naklejek. Oczywiście funkcje nie ograniczą się tylko do tego, albowiem programiści mogą połączyć chatbota przy pomocy interfejsu API ze swoją skrzynką pocztową lub wszelkimi bazami danych. Sporo firm wykorzystuje te rozwiązania do odpowiadania klientom na wiadomości lub tworzenia materiałów marketingowych. Według OpenAI z czasem ta technologia przejdzie jeszcze bardziej do prawdziwego świata i stanie się jego znaczącą częścią. Funkcjonalne osobowości będą dostępne dla subskrybentów planów Plus oraz Enterprise, jednak z czasem "większa liczba użytkowników zyska do nich dostęp".

