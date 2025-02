ChatGPT Plus - OpenAI wzbogaca multimodalny model. Nowa aktualizacja pozwala chatbotowi na pracę z plikami

Najpopularniejszy obecnie chatbot stworzony przez OpenAI, którego można nazwać prekursorem obecnie rozwijających się podobnych rozwiązań, został właśnie wzbogacony o nowe funkcjonalności. Od czasu swojego debiutu ChatGPT doczekał się zmiany modelu językowego oraz większych możliwości, natomiast część z nich jest dostępna wyłącznie dla aktywnych subskrybentów planów Plus oraz Enterprise. Tak też jest i tym razem - wprowadzone funkcje odnoszą się do przetwarzania różnego rodzaju plików przez chatbota, a także interakcji z nimi. ChatGPT zaczyna robić użytek ze swojej multimodalności.

Subskrybenci planu ChatGPT Plus otrzymali nowe możliwości współpracy z chatbotem - jest on w stanie teraz przetwarzać zarówno pliki tekstowe, jak i graficzne. Dzięki temu z łatwości wygenerujemy obraz na wzór przesłanej przez nas grafiki, bądź zadamy pytanie dotyczące treści pliku PDF.

Stosunkowo niedawno ChatGPT doczekał się integracji z nową edycją generatora obrazów od Microsoftu, jakim jest DALL-E 3. Wprowadzone teraz funkcjonalności pozwalają na jeszcze większe możliwości związane z tworzeniem określonych grafik, a także z pracą na dokumentach tekstowych (także plikach PDF). Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to będąc subskrybentem planu ChatGPT Plus, możemy w okienku czatu wysłać jakąkolwiek grafikę, a następnie wydać polecenie wygenerowania obrazu na jej podstawie. Następnie do utworzonej grafiki możemy dodać inne elementy, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.

Praca z dokumentami opiera się na obsłudze i analizie różnego rodzaju plików - dzięki temu po krótkim "zapoznaniu" się z treścią któregoś z nich, możemy zadać dowolne pytanie chatbotowi, który następnie przedstawi odpowiedź na podstawie danego pliku (bez problemu utworzy także krótkie streszczenie całej zawartej treści). Jako że ChatGPT ma też dostęp do internetu (tylko wersja Plus), jesteśmy w stanie polecić mu, aby znalazł jakieś dane i na ich podstawie stworzyć infografikę. Dobrze ilustrują to wszystkie zamieszczone tu zrzuty ekranu. Omawiany wariant to koszt 20 dolarów miesięcznie (24,60 z VAT) - mimo że kwota nie należy do niskich, to w zamian otrzymujemy całkiem sporą funkcjonalność. Niektóre z nowości są jeszcze w fazie beta.

