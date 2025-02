NVIDIA DLSS 3.8.10 usuwa większość ustawień wstępnych. Deweloperzy będą teraz korzystali z dwóch profili

Deweloperzy implementujący technikę NVIDIA DLSS 3 w grach komputerowych mogli dotychczas korzystać z sześciu profili, które różniły się ustawieniami wstępnymi. W teorii profile te pozwalały lepiej dostosować technikę do specyfiki danej produkcji, co pozwalało przykładowo na zmniejszenie występowania artefaktów oraz ograniczenie ghostingu. W najnowszej wersji bibliotek NVIDIA postanowiła ograniczyć wybór do zaledwie dwóch zestawów.

Biblioteki DLSS 3.8.10 oferują tylko dwa zestawy ustawień wstępnych, z których mogą skorzystać deweloperzy gier. Zmiana ta nie wpłynie jednak na liczbę dostępnych dla graczy ustawień jakości.

Biblioteki DLSS 3.8.10 są częścią najnowszej wersji pakietu sterowników do kart graficznych GeForce RTX (566.14). NVIDIA ograniczyła w nich ustawienia wstępne techniki do zaledwie dwóch pozycji, które są oznaczone literami E oraz F. W przeszłości deweloperzy gier mogli wybierać też spośród czterech innych zestawów. Nie oznacza to oczywiście, że gracze zostaną ograniczeni w kwestii wyboru jakości techniki DLSS. W grach wspierających Super Resolution nadal będą dostępne ustawienia Quality, Balanced, Performance, Ultra Performance oraz oczywiście DLAA. Za trzy pierwsze tryby odpowiada teraz zestaw E. W przypadku Ultra Performance i DLAA zestaw F. Starsze tytuły nie będą wymagały żadnej aktualizacji, ponieważ sterownik sam odpowiednio zinterpretuje starsze wersje ustawień wstępnych i przekonwertuje je do nowych profili.

Omawiane zmiany mają zatem znaczenie głównie z deweloperskiego punktu widzenia. Teoretycznie ustawienia wstępne E oraz F cechują się jednak najlepszą jakością, zatem nie można wykluczyć, że funkcja DLSS 3 zaoferuje w starszych tytułach nieco mniej artefaktów i ghostingu. Istotne jest też to, że usunięcie czterech profili doprowadziło do znaczącego zmniejszenia objętości pliku .dll, który odpowiada za technikę NVIDII. Mowa tutaj o jego redukcji do 23,7 MB. Poprzednio był on dwa razy większy. Nastąpiła zatem pewnego rodzaju standaryzacja, co należy ocenić bardzo pozytywnie. Warto też odnotować, że używany profil DLSS można było zmienić między innymi przy użyciu narzędzia DLSSTweaks, które posiada także inne funkcjonalności.

Źródło: Tom's Hardware