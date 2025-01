NVIDIA DLSS 3.7.0 - nowa wersja technologii wprowadza znaczącą zmianę. Lepsza jakość obrazu pod każdym względem

Technologia NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) została stworzona w celu zapewnienia płynniejszej rozgrywki w grach wideo. Jej sposób działania opiera się na odpowiednim algorytmie, który analizuje obraz w niższej rozdzielczości i skaluje go do wyższej (wybranej przez użytkownika). W tym procesie powstają jednak pewne nieścisłości w obrazie, więc rozwiązanie jest wciąż usprawniane. NVIDIA DLSS w najnowszej wersji 3.7.0 radzi sobie z tym zadaniem jeszcze lepiej.

Najnowsza wersja technologii NVIDIA DLSS 3.7.0 jest już dostępna do pobrania oraz wypróbowania w wielu grach. Wprowadzone zmiany są dość istotne i odnoszą się głównie do poprawy jakości generowanego obrazu.

Nowa wersja omawianego rozwiązania została udostępniona wraz z pakietem dla deweloperów DLSS Super Resolution SDK 3.7.0 i możemy ją pobrać z tego adresu. Natomiast żeby z niej skorzystać, trzeba w pobranym archiwum znaleźć plik nvngx_dlss.dll (ścieżka to: ngx_dlss_demo -> DLSS_Sample_App -> bin -> ngx_dlss_demo), a następnie podmienić go w określonym folderze należącym do docelowej gry. Aktualizacja wprowadza zupełnie nowy zestaw ustawień, który odpowiada za renderowanie grafiki (preset E - nazwa kodowa eager_donkey) - nie jest on widoczny dla użytkownika, ponieważ wybierają go deweloperzy implementujący NVIDIA DLSS w swoich grach. Można jednak niejako zmusić produkcję, aby wykorzystywała wprowadzoną wersję w pełni. Wystarczy skorzystać z narzędzia DLSSTweaks i zmienić opcję GlobalForcedPreset.

Użytkownicy już podzielili się swoimi opiniami, z których praktycznie wszystkie są pozytywne. Wskazuje się na lepszą szczegółowość obrazu, a także mniejsze rozmycie, czy też smużenie obiektów podczas ruchu. W tym newsie możemy zobaczyć działające rozwiązanie w produkcji Cyberpunk 2077, natomiast gracze odnosili się także do innych tytułów, w których zauważyli pozytywne zmiany, takich jak Horizon: Forbidden West. Największą zmianą okazuje się wspomniany zestaw ustawień, który według wielu osób daje zbliżone efekty do technologii NVIDIA DLAA. Na poniższym wideo możemy zobaczyć przykłady użycia NVIDIA DLSS 3.7.0 w niektórych tytułach.

Źródło: YouTube @MxBenchmarkPC