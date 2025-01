Path Tracing w Cyberpunk 2077 i Alan Wake II - Czy GeForce RTX 4080 to minimum nawet z NVIDIA DLSS i Frame Generation?

Rok 2023 przyniósł wiele głośnych premier gier komputerowych, wśród których znalazły się między innymi Alan Wake II oraz odświeżony Cyberpunk 2077, które wprowadziły w opcjach graficznych Path Tracing. Zaawansowana technika fizyki oświetlenia, będąca przyszłością renderingu, przybliża cyfrowe obrazy do rzeczywistości, niemniej zostało to okupione bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Posiadacze najmocniejszych układów mogą jednak z powodzeniem uruchomić Path Tracing, uzyskując całkiem przyzwoitą płynność, jeżeli zdecydują się wykorzystać techniki upscalingu i Frame Generation. Przed takim niełatwym zadaniem postawiony zostanie testowany dzisiaj Zotac GeForce RTX 4080 Trinity...

Autor: Sebastian Oktaba

Chociaż Alan Wake II oraz Cyberpunk 2077 nie były pierwszymi grami używającymi Path Tracingu, bowiem wcześniej pojawiły się chociażby Quake II RTX i Portal: Prelude RTX, to wspomniana dwójka znacznie podniosła poprzeczkę. Tegoroczne premiery charakteryzują się znacznie bardziej złożoną oprawą graficzną, większą ilością efektów i przede wszystkim skalą, przekładającą na wysokie wymagania sprzętowe. Można chyba powiedzieć, że zaktualizowany Cyberpunk 2077 oraz Alan Wake II wyprzedzają epokę, implementując technikę renderingu, która dopiero w kilkuletniej perspektywie stanie się powszechniejsza. Ponieważ Path Tracing to zaawansowana forma Ray Tracingu, potrzebuje także większej mocy obliczeniowej, będąc zarezerwowaną dla high-endowych kart graficznych. Rozsądnym minimum wydają się tutaj modele klasy testowanego Zotac GeForce RTX 4080 Trinity, zwłaszcza do rozdzielczości wyższych od 1920x1080, aczkolwiek DLSS i/lub Frame Generation będzie tam praktycznie niezbędny.

Cyberpunk 2077 2.0 i Alan Wake II, to jedne z najładniejszych gier komputerowych jakie powstały, zwłaszcza na ustawieniach obejmujących Path Tracing. Będzie to jednak wymagało mocarnego sprzętu.

Cyberpunk 2077 oraz rozszerzenie Phantom Liberty bazują na silniku REDEngine 4, dysponującym rozbudowaną sekcją efektów śledzenia promieni, obejmujących cieniowanie, odbicia i globalne oświetlenie. Gra obsługuje również wszystkie technologie upscalowania obrazu - Intel XeSS, AMD FSR i najnowsze biblioteki NVIDIA DLSS. Aktualizacja 2.0 wprowadziła dodatkowo funkcję Ray Reconstruction dla wszystkich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX (2000/3000/4000), która względem tradycyjnie wykorzystywanego algorytmu odszumiania obrazu, poprawia odwzorowanie efektów realizowanych metodą śledzenia promieni. Technika NVIDIA DLSS 3.5 pozwala też zachować oryginalną kolorystykę, naturalne efekty świetlne oraz redukuje ghosting występujący przy wykorzystaniu starszych denoiserów. Ray Recenstruction działa jednak wyłącznie gdy aktywujemy Path Tracing (RT Overdrive) i DLSS, będąc w gruncie rzeczy dostępną głównie dla posiadaczy kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Alan Wake II

RT Low Alan Wake II

RT Medium Alan Wake II

RT High Poziom detali Low Medium High Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS Upscaling Quality Quality Balanced Procesor AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Procesor Intel Core i9-9900K Core i9-9900K Core i9-9900K Karta AMD Radeon RX 6800 XT - - Karta NVIDIA GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 Karta Intel - - - Pamięć VRAM 8 GB 12 GB 16 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB

Cyberpunk 2077

RT Low Cyberpunk 2077

RT High Cyberpunk 2077

RT Ultra Poziom detali Low High Overdrive Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS Upscaling - - Quality Procesor AMD Ryzen 5 5600 Ryzen 7 7900X Ryzen 9 7900X Procesor Intel Core i7-9700 Core i9-12900 Core i9-12900 Karta AMD Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XTX - Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - Pamięć VRAM 8 GB 12 GB 16 GB Pamięć RAM 16 GB 20 GB 24 GB

Autorski silnik Northlight napędzający Alan Wake II, zapewnia imponującą oprawę graficzną nawet w standardowej rasteryzacji, gdzie zaimplementowano m.in. zaawansowany model oświetlenia wolumetrycznego, odbicia w przestrzeni ekranu (SSR), duże zagęszczenie realistycznie odwzorowanej roślinności itp. Całości dopełnia kompleksowa implementacja śledzenia promieni, uwzględniająca globalną iluminację, cieniowanie i odbicia, którym towarzyszy opcjonalne oświetlenie pośrednie realizowane metodą Path Tracingu. Obecna jest również technika NVIDIA DLSS 3.5 obejmująca Frame Generation oraz funkcja Ray Reconstruction, poprawiającą jakość i stabilność efektów bazujących na śledzeniu promieni (zwłaszcza odbić). Ostatnia z wymienionych opcji graficznych działa dopiero po włączeniu NVIDIA DLSS / DLAA. Alan Wake II został więc po brzegi napakowany najnowszymi rozwiązaniami graficznymi, które stanowią wyzwanie nawet dla topowych układów obecnej generacji.