Test Horizon Forbidden West PC - Porównanie jakości technik skalowania NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS

Sony swoją ekspansję na rynek PC zaczęło wraz z premierą gry Horizon Zero Dawn. Produkcja do dzisiaj uważana jest za jedną z ładniejszych gier, tym bardziej że jej optymalizacja również stoi na całkiem niezłym poziomie. Od tamtej pory na komputerach ukazały się takie tytuły jak God of War, Spider-Man Remasterd oraz Miles Morales, Days Gone, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Returnal. Kilka dni temu natomiast odbyła się premiera Horizon Forbidden West Complete Edition, czyli drugiej części przygód Aloy, już z dodatkiem Burning Shores. Na tle wielu innych premier, debiut Horizona jest bardzo spokojny, jednak mam tutaj na myśli przede wszystkim brak większych kontrowersji związanych z samą premierą czy optymalizacją.

Autor: Damian Marusiak

Horizon Forbidden West w wersji PC oferuje kilka nowości, których z oczywistych powodów na konsolach Sony nie uświadczymy. Przede wszystkim twórcy z Guerilla oraz Nixxes Software oferują dostęp do kilku różnych technik skalowania obrazu: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Ponadto posiadacze kart GeForce RTX mogą skorzystać z generatora klatek (Frame Generation). Tytuł jednak oferuje bardzo dobrą optymalizację i przynajmniej topowe karty graficzne raczej nie będą musiały tutaj posiłkować się takimi wspomagaczami. Na PC możemy liczyć również na pełną obsługę ultrapanoramicznych monitorów o proporcjach 21:9, 32:9, a nawet 48:9. Wsparcie dla myszy i klawiatury czy nielimitowany framerate to kolejne cechy komputerowego wydania Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West na PC obsługuje trzy techniki skalowania obrazu: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Dodatkowo posiadacze kart GeForce RTX mogą skorzystać z DLAA jako ulepszonej metody AA.

Gra nie oferuje żadnej formy Ray Tracingu, jednak nie sądzę by wielu osobom było z tego powodu przykro. Horizon Forbidden West pozostaje jedną z ładniejszych gier z otwartym światem, z pięknymi krajobrazami, dodatkowo potęgowanymi przez cykl dobowy oraz zmienne warunki pogodowe. Na PC możemy liczyć na lepszą jakość tekstur czy filtrowanie anizotropowe. Druga część przygód Aloy oferuje jeszcze większy otwarty świat, tym razem przede wszystkim jest to tytułowy Zakazany Zachód. Przyjdzie nam zwiedzić m.in. zakopane w ziemi ruiny Las Vegas, mroźne pasma górskie czy zniszczone rejony wokół San Francisco. Z kolei w dodatku Burning Shores do dyspozycji dodatkowo oddano ruiny Los Angeles.

W tym artykule skupimy się na prezentacji wszystkich trzech technik skalowania obrazu: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Porównamy każde z rozwiązań w stosunku do natywnych rozdzielczości 1920 x 1080, 2560 x 1440 oraz 3840 x 2160 pikseli jak również zestawimy je ze sobą, tj. DLSS kontra FSR, DLSS kontra XeSS oraz FSR kontra XeSS. W dalszej części testów pojawi się także porównanie poszczególnych technik wygładzania krawędzi: SMAA, TAA oraz DLAA (to ostatnie wyłącznie dla posiadaczy kart GeForce RTX). Na koniec nie zabraknie także skalowania wydajności poszczególnych technik wraz z omówieniem Frame Generation. Jeśli interesuje Was również test wydajności kart graficznych, to zapraszam tutaj.