Test wydajności kart graficznych Horizon Forbidden West PC - Ładna grafika i rozsądne wymagania sprzętowe? Niemożliwe...

Horizon Forbidden West to kolejny ekskluzywny tytuł pochodzący z portfolio Sony PlayStation, który ostatecznie zawędrował na komputery osobiste, jednak zaistniała sytuacja nie powinna nikogo dziwić. Pierwsza odsłona również trafiła na blaszaki, niejako przecierając szlaki produkcjom z konsolowym rodowodem, a później nastąpiła zmasowana ofensywa w postaci The Last of Us, Spider Man Remastered, God of War, Ratchet & Clank i kilku innych. Horizon Forbidden West PC zawiera także dodatek Burning Shores oraz soundtrack, będąc edycją kompletną, której względem pierwowzoru poprawiono jeszcze aspekty techniczne. Jak prezentuje się oprawa graficzna i wymagania sprzętowe gry Guerrilla Games?

Autor: Sebastian Oktaba

Horizon Forbidden West kontynuuje historię zapoczątkowaną w Horizon Zero Dawn, zatem ponownie pokierujemy Aloy, odwiedzając nietuzinkowy postapokaliptyczny świat. Twórcy zachowali charakterystyczny klimat wykorzystując mechaniczne dinozaury stworzone przez SI, pośród których egzystują nieliczne ludzkie plemiona, próbujące jakoś przetrwać w niesprzyjających warunkach. Jednak coś zaczyna się poważnie komplikować, ziemia powoli umiera i Aloy desperacko szuka rozwiązania problemu... Tym razem zmierzając na zachód... Więcej fabuły nie potrzeba, aby wyobrazić sobie przebieg rozgrywki, bazującej na identycznych zasadach co Horizon Zero Dawn. Podczas eskapady wykonujemy najróżniejsze zadania, zwiedzamy otwarty świat, zbieramy punkty doświadczenia i wyposażenie, aby sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom. Jeśli grałeś w poprzednią odsłonę szybko się tutaj odnajdziesz.

Horizon Forbidden West to kolejny tytuł ekskluzywny z PlayStation, który od teraz mogą ogrywać pececiarze, ciesząc się ulepszoną oprawą graficzną i dodatkami. Jak wypadają wymagania sprzętowej tej konwersji?

Twórcy skrupulatnie rozpisali wymagania sprzętowe, uwzględniając cztery poziomy zaawansowania oprawy wizualnej i rozdzielczości, gdzie najniższy obejmuje 1280x720 i bardzo niskie ustawienia. Wówczas zagramy nawet na procesorze Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X oraz kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT, czyli kilkuletniej konfiguracji z niższego segmentu. Do płynnego 1920x1080 na średnich detalach potrzeba już mocniejszych procesorów i układów pokroju NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700, czyli znacznie świeższego połączenia. Podniesienie rozdzielczości do poziomu 2560x1440 przy jednoczesnym zwiększeniu ustawień, zaowocuje koniecznością posiadania NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800, natomiast 3840x2160 doprawione maksymalnymi detalami, to zadanie dla NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT.

Minimum Medium High Ultra Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Bardzo Niskie Średnie Wysokie Bardzo Wysokie Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 3 1300X Ryzen 5 3600 Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X Procesor Intel Core i3-8100 Core i5-8600 Core i9-9700 Core i7-11700 Karta AMD Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4080 Karta Intel Intel ARC A380 Intel ARC A750 - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 150 GB 150 GB 150 GB 150 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Horizon Forbidden West wzorem większości konsolowych portów został odpowiednio podkręcony graficznie, aczkolwiek nie wprowadzono tutaj zaawansowanych technik śledzenia promieni. Podniesiono natomiast poziom ustawień graficznych, zniesiono limit klatek na sekundę oraz dodano obsługę NVIDIA DLSS, AMD FSR i INTEL XeSS. Karty graficzne GeForce 4000 obsługują także Frame Generation, pozwalający ominąć bottleneck procesora i podnieść ogólną wydajność. W przypadku Horizon Forbidden West największe wrażenie wywiera jednak sama stylistyka, bowiem mechaniczne dinozaury hasające na zgliszczach dawnej cywilizacji, którą dodatkowo zdążyła przetrawić matka natura, wyglądają naprawdę zjawiskowo. Horizon Forbidden West Complete Edition zawiera także DLS Burning Shores, komiks, album z grafikami koncepcyjnymi, soundtrack oraz dodatkowe przedmioty do odblokowania.