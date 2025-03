Który procesor zyskuje więcej na szybkiej pamięci RAM DDR5? Test procesorów Intel Core i5-14600K vs AMD Ryzen 7 7700X

Chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że pamięci RAM potrafią istotnie wpłynąć na wydajność procesorów w scenariuszach, gdzie jednostka centralna okazuje się limitem wydajności. Pozostaje pytanie o jakich rzędach wartości rozmawiamy zależnie od wybranej platformy sprzętowej. Większość zapewne odpowiedziałaby, że procesory AMD żwawiej reagują na parametry pamięci, bazując jednak bardziej na powszechnym przekonaniu, aniżeli bieżących testach. Dlatego na przykładzie Intel Core i5-14600K oraz AMD Ryzen 7 7700X postanowiłem sprawdzić, jak wygląda skalowanie wydajności z różnymi pamięciami DDR5, bowiem platformy AM5 i LGA1700 rządzą się zupełnie innymi prawami od poprzedników.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy od przybliżenia charakterystyki platformy Intel LGA1700, która w zależności od wykorzystanej płyty głównej pozwala na stosowanie pamięci DDR4 lub DDR5, niemniej pierwszy wariant na potrzeby zestawienia pomijam. Warto jednak wiedzieć, że moduły DDR4 mogą pracować w trybach Gear1 albo Gear2, istotnie wpływających na wydajność całego podsystemu. Oczywiście, różnice zmieniają się razem z taktowaniami, toteż na pewnym poziomie Gear2 stanie się szybszy od Gear1, mającego przecież swoje limity. Pamięci DDR5 obligatoryjnie pracują w trybie Gear2, bezużyteczny Gear4 najlepiej omijać szerokim łukiem, natomiast Gear1 jest całkowicie niedostępny. Zatem Gear2 na Intelu pozostaje dla zestawów DDR5 jedynym słusznym wyborem. Poprzez zwrot Gear należy rozumieć stosunek taktowania modułów pamięci do taktowania kontrolera wbudowanego w procesor, gdzie przykładowo dla zestawu DDR5 Lexar Ares RGB 7200 MHz oznacza to wyjściowo 3600/1800 MHz (1:2), natomiast dla Gear4 byłoby to 3600/900 MHz (1:4). Skutkiem powyższego, Intel z każdym dodatkowym megahercem powinien na DDR5 zyskiwać, jeżeli wzrost wydajności nie zostanie zatracony przez gorsze opóźnienia.

Czy pamięci DDR5 w ustawieniu 6000 MHz CL30 1:1 będą szybsze od 7200 MHz CL34 1:2 na platformie AMD AM5? Jak na wzrost taktowania reaguje procesor Intela? Która platforma lepiej skaluje się ze wzrostem taktowania modułów? W rolach głównych Intel Core i5-14600K oraz AMD Ryzen 7 7700X oraz kilka popularnych zestawów pamięci DDR5 Lexar Ares RGB.

AMD AM5 obsługuje tylko pamięci DDR5, ale posiada odpowiedniki Gear1 i Gear2, występujące na Intelu z modułami DDR4. Platforma AMD AM4 optymalne ustawienia osiągało z identycznym taktowaniem trzech domen zegarowych (MCLK / FCLK / UCLK), dlatego przy zestawie DDR4 3600 MHz wartość ta wynosiiła 1800 MHz, będąc wówczas trybem synchronicznym (1:1:1). Jeżeli jedna składowa miała inną częstotliwość, platforma AMD AM4 działała w trybie asynchronicznym. W przypadku AMD AM5 sprawy wyglądają inaczej. Jeśli posiadamy wykorzystane w testach DDR5 Lexar Ares RGB 6000 MHz, to pamięci oraz kontroler mogą pracować w trybie synchronicznym z częstotliwością 3000 MHz (1:1), natomiast odseparowane Infinity Fabric powinno działać z zalecanymi ustawieniami (domyślnie 2000 MHz). W przypadku trybu asynchronicznego (1:2), przeznaczonego dla zestawów o taktowaniu ponad 6400 MHz, dodatkowo rozdzielana jest częstotliwość pamięci oraz kontrolera. Infinity Fabric zachowuje swoje ustawienia działając w odrębnej domenie zegarowej. Można zaryzykować stwierdzenie, że pełnoprawnego trybu synchronicznego w dotychczasowym rozumieniu (1:1:1) platforma AMD AM5 nie posiada.

Lexar Ares RGB Lexar Ares RGB PDP Viper Venom Lexar Ares RGB Konfiguracja 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Taktowanie 6000 MHz 6400 MHz 7000 MHz 7200 MHz Kontroler AMD 1:1 1:1 1:2 1:2 AMD Infinity Fabric 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Kontroler Intel 1:2 1:2 1:2 1:2 Intel Uncore 4500 MHz 4500 MHz 4500 MHz 4500 MHz Timingi 30-36-36-68 32-38-38-76 32-48-48-96 32-42-42-84 Kości SK Hynix SK Shynix SH Hynix SK Hynix Rank Single Single Singel Single Napięcie 1.35V 1.40V 1.40V 1.45V

I teraz dochodzimy do właściwego zagadnienia, aczkolwiek w przypadku Intel LGA1700 sprawy wydają się oczywiste, że szybsze zestawy DDR5 generalnie powinny owocować wyższą wydajnością. Sytuacja AMD AM5 każe się jednak zastanowić, które ustawienia będą efektywniejsze. Tryb 1:1 uciągnie maksymalnie 6400 MHz, niemniej samo AMD wspomina o 6000 MHz, jako optymalnej wartości osiągalnej dla każdego procesora. Konfiguracja 1:2 jest wymagana jeżeli wstawimy szybsze moduły, chociażby coraz popularniejsze 7200 MHz CL34. Kwestią otwartą pozostaje pytanie, która platforma więcej zyskuje ze wzrostem taktowania RAM, mającego bezpośrednie przełożenie na wyniki. Intele często są testowane z modułami DDR5 6000 MHz (1:2), podobnie jak procesory AMD (1:1), pomimo iż taka częstotliwość nie wyczerpuje ich możliwości. Niniejsze zestawienie pozwoli określić czy ustawienia PurePC wykorzystywane w regularnych testach kogokolwiek faworyzują (7000 MHz CL32 1:2). Na wykresach znajdziecie po cztery kombinacje dla Intel Core i5-14600K oraz AMD Ryzen 7 7700X, które wybrałem według kryterium cenowego, ponieważ obydwa kosztują około 1400 złotych. Istotą testu nie jest jednak sprawdzenie, który procesor osiąga wyższą wydajność, tylko skalowanie z ustawieniami RAM.