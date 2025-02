S.T.A.L.K.E.R. 2 z finalnymi wymaganiami sprzętowymi. Firma NVIDIA pochwaliła się wzrostem wydajności po aktywowaniu DLSS 3

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to jedna z najgorętszych premier najbliższych miesięcy. W powstającej od wielu lat produkcji ukraińskiego studia GSC Game World upatruje się nawet kandydata do gry roku. Od debiutu tytułu dzielą nas już tylko dni. W związku z tym deweloperzy postanowili opublikować finalne wymagania sprzętowe. Nie należą one niestety do niskich, zwłaszcza jeśli ktoś celuje w rozdzielczość wyższą niż 1080p. Dużo ma jednak pomóc aktywacja DLSS 3.

Nie jest zaskoczeniem, że wymagania sprzętowe gry S.T.A.L.K.E.R. 2 nie należą do niskich. Problemy pojawią się zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach. Na szczęście znacząco pomoże aktywacja techniki NVIDIA DLSS 3.

Finalne wymagania sprzętowe gry S.T.A.L.K.E.R. 2 zostały opublikowane na oficjalnym profilu tej produkcji w serwisie X. Podano konfiguracje dla łącznie czterech ustawień graficznych. Jak to zwykle bywa, do zabawy w najniższych detalach nie będzie konieczny komputer z górnej półki. Najnowszy tytuł studia GSC Game World będzie działał nawet na mających już swoje lata procesorach Intel Core i7-7700K i AMD Ryzen 5 1600X oraz kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB, AMD Radeon RX 580 8 GB i Intel ARC A750. Problem w tym, że taka konfiguracja pozwoli jedynie na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i przy zaledwie 30 FPS-ach. Dodatkowo bezwzględnie wskazane jest posiadanie 16 GB RAM działających w trybie Dual Channel oraz 160 GB miejsca na nośniku SSD, co także jest niemałą wartością.

Niskie Średnie Wysokie

(zalecane) Epickie Procesor Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700KF

AMD Ryzen 7 7700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX

580 8 GB

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4060

AMD Radeon RX

5700 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX

6800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX

7900 XTX Pamięć RAM 16 GB RAM

(Dual Channel) 16 GB RAM

(Dual Channel) 32 GB RAM

(Dual Channel) 32 GB RAM

(Dual Channel) Nośnik pamięci 160 GB SSD 160 GB SSD 160 GB SSD 160 GB SSD System operacyjny Windows 10 64-bit

Windows 11 Windows 10 64-bit

Windows 11 Windows 10 64-bit

Windows 11 Windows 10 64-bit

Windows 11 Jakość 1080p, 30 FPS 1080p, 60 FPS 1440p, 60 FPS 2160p, 60 FPS

Średnie detale także nie powinny nadmiernie nadwyrężyć sprzętu. Tutaj deweloperzy zalecają procesory Intel Core i7-9700K oraz AMD Ryzen 7 3700X. Sugerowane są także karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 4060 i AMD Radeon RX 5700 XT. Taka konfiguracja ma zapewnić 60 FPS-ów w rozdzielczości 1080p. Do optymalnego doświadczenia (wysokie detale graficzne) studio GSC Game World proponuje jednak procesory Intel Core i7-11700 oraz AMD Ryzen 7 5800X. Proponowane są też karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 4070 oraz AMD Radeon RX 6800 XT. Gracze powinni także wyposażyć się w 32 GB RAM. Dobrą wiadomością jest jednak to, że taki sprzęt powinien wystarczyć do zabawy w 60 FPS-ach i w rozdzielczości 1440p. Do najwyższych detali i 60 FPS-ów w rozdzielczości 4K będzie już wymagana naprawdę mocna konfiguracja. Twórcy sugerują tutaj jednostki Intel Core i7-13700KF oraz AMD Ryzen 7 7700X. Wskazane są też karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XTX oraz 32 GB RAM.

Na szczęście wiemy już, że gra będzie posiadała wsparcie dla techniki DLSS 3. To oznacza także obecność funkcji Frame Generation. Firma NVIDIA zaprezentowała, jak duży wzrost liczby FPS-ów będzie w stanie ona zapewnić. Większość graczy zainteresuje zapewne przede wszystkim rozdzielczość 1080p. W przypadku zastosowania maksymalnych detali, ustawienia Super Resolution w tryb Quality i aktywowania Frame Generation należy spodziewać się na karcie GeForce RTX 4060 niemal dwukrotnego wzrostu liczby klatek na sekundę. To oznacza, że najsłabszy desktopowy układ Ada Lovelace powinien zapewnić średnio 85 FPS-ów, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Należy jednak zaznaczyć, że testów dokonywano na komputerze z topowym procesorem Intel Core i9-14900K i 64 GB RAM. Co ważne, po aktywowaniu DLSS 3 już GeForce RTX 4070 powinien zapewnić komfortową rozgrywkę w maksymalnych detalach i rozdzielczości 4K. W takim scenariuszu testowym uzyskano bowiem średnio około 74 FPS-y.

It's the time for ultimate calibrations, stalkers!



Examine the final System Requirements carefully, and adjust your machinery for a trouble-free connection to the Noosphere #GoodHuntingStalker #stalker2 pic.twitter.com/irDzAmer4i — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 12, 2024

