S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - nowy gameplay trailer poświęcony działaniu broni w grze

Niespełna dwa tygodnie pozostały nam do premiery jednej z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. GSC Game World pracowało przez ostatnie lata w pocie czoła, a czynniki zewnętrzne bynajmniej nie powstrzymały ekipy (choć kilkakrotnie można było się zastanawiać, czy do upragnionej premiery w ogóle dojdzie). Ostatnio wpada sporo materiałów przygotowujących do powrotu do Zony, teraz zaś możemy przyjrzeć się konkretnemu aspektowi rozgrywki.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl otrzymał jeszcze jeden materiał z rozgrywki, na którym skupiono się między innymi na działaniu broni, w tym dodatkom do nich oraz konkretnym ulepszeniom.

Wojna się nie zmienia. Z takiego założenia ewidentnie wychodzą twórcy z GSC Game World, co pokazuje kolejny materiał. Po trwającym jakieś 6 minut gameplayu, otrzymaliśmy wideo poświęcone tematyce kręcącej się wokół broni w S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. I weterani serii powinni tutaj poczuć się jak w domu, ten element bowiem nie będzie się znacząco różnił od wojaży w poprzedniej odsłonie. Nadal czeka nas żmudne poszukiwanie odpowiedniej pukawki w różnorakich skrytkach, dobieranie konkretnej amunicji i zważanie na to, czy w kluczowym elemencie potyczki z wrogiem nam się przypadkiem nie zablokuje.

Zona przyniesie różne niespodzianki i nie na wszystkie zdążymy się odpowiednio przygotować przed wypadem na dany teren. Tak jak w Cieniu Czarnobyla, czy innym Zewie Prypeci, przyjdzie nam kombinować na bieżąco. Shadow of Chornobyl zaoferuje możliwości ulepszenia oręża, jak również naprawy i poszczególnych wzmocnień, tak by wytrzymał nam nieco dłużej. Tym sposobem mamy opcję wyspecjalizowania naszego stalkera, co w szczególności przyda się na trudniejsze misje, gdy np. ruszą na nas co potężniejsi mutanci.

Źródło: IGN (Youtube)