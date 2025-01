S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy zostało wzbogacone o oficjalną obsługę modów na konsolach

Gry z serii S.T.A.L.K.E.R. należą do jednych z najbardziej klimatycznych w historii branży. Trwają ciągle prace nad pełnoprawnym sequelem, który powinien zadebiutować we wrześniu bieżącego roku. Póki co, wiele osób decyduje się sięgnąć po starsze odsłony serii. Niedawno trafiły one także na konsole Xbox oraz PlayStation. Poważną wadą tych edycji był jednak brak wsparcia dla modyfikacji, z których wersje PC-towe mocno słyną. Teraz to się jednak zmieniło.

Gry wchodzące w skład dostępnego na konsolach pakietu S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy obsługują już modyfikacje. Gracze nie mogą jednak korzystać z modów dostępnych w największych serwisach.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy trafiło na konsole w marcu bieżącego roku. Choć edycja ta nie odniosła raczej wielkiego sukcesu rynkowego, to twórcy jej nie porzucili. Efektem jest dodanie wsparcia dla modyfikacji. W tym celu deweloperzy z GSC Game World nawiązali współpracę z serwisem mod.io, z którego mody są pobierane. Całość jest niezwykle prosta, ponieważ instaluje się je ze specjalnego menu dostępnego z poziomu gry. Oczywiście pliki muszą znajdować się na serwerach mod.io, zatem nie ma mowy o skorzystaniu z bibliotek modów dostępnych w takich serwisach, jak Nexus Mods czy ModDB. Można jednak spodziewać się, że z czasem na mod.io będzie pojawiało się coraz więcej modyfikacji do wszystkich trzech odsłon gry.

Użytkownicy mogą modyfikować niemal każdy aspekt konsolowych wersji gier. Dotyczy to także animacji, tekstur czy dźwięków, jednak pojedynczy mod nie może zajmować więcej niż 1 GB. Utrudni to nieco instalację większych projektów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udostępnić je w kilku częściach. Warto odnotować, że do działania modów nie jest potrzebne połączenie internetowe. Takowe jest wymagane jedynie podczas ich ściągania. Ciekawostką jest też fakt, że instalacja modyfikacji nie blokuje możliwości zdobywania osiągnięć, co mocno kontrastuje z podejściem stosowanym w grach Bethesda Game Studios.

