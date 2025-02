Mecha Break - efektowna gra wieloosobowa z mechami w roli głównej od twórców Snowbreak otrzymała dłuższy gameplay

Gry z mechami w roli głównej nie są najczęściej pojawiającymi się pozycjami, ale gdy już do tego dochodzi, nierzadko stanowią nie lada rozrywkę. Im bardziej rozbudowany projekt, ze zróżnicowaną bronią i opcjami rozwoju olbrzymich konstruktów, tym lepiej. Świetnie pokazało to w zeszłym roku FromSoftware ze swoim Armored Core VI: Fires of Rubicon. Podczas ostatniego Summer Game Fest, dostaliśmy pierwsze szczegóły innej obiecującej pozycji, a teraz kolejne szczegóły.

Pojawił się blisko 20-minutowy materiał ukazujące rozgrywkę w Mecha Break. Skupia się przede wszystkim na początkowym etapie gry.

Pod koniec ubiegłego roku Amazing Seasun Games wypuściło ostatecznie bardzo dobrze przyjęte Snowbreak: Contamination Zone - shootera RPG w settingu science fiction. Następny ich projekt pozostaje w zbliżonych klimatach, aczkolwiek na scenę wkraczają wielkie mechy. Wstępnie udostępniono co nieco na ten temat jeszcze w trakcie Summer Game Fest. Był to jednak zaledwie wczesny koncept, bez żadnych śladów faktycznego gameplayu. Uległo to zmianie ostatnio, gdy redakcja IGN wypuściła swój materiał z playtestów:

Tym sposobem można się dokładnie przyjrzeć dość obszernym fragmentom rozgrywki. Pokaz obejmuje wprowadzający scenariusz, w którym postać gracza zostaje dość brutalnie zmuszona do awaryjnego wejścia do swojej imponującej machiny, dzięki czemu po krótkiej cutscence ruszamy do boju. Kto ogrywał wspomniane Armored Core VI z ubiegłego roku, powinien czuć się jak w domu. Zademonstrowano serię starć, poprzetykaną wglądem w mechaniki pomiędzy pojedynkami z przygotowaniem do zrzutu na czele. Na razie można powiedzieć, że o ile nie szykuje się żaden gatunkowy przełom, o tyle potencjalnie przyjemna zabawa dla większej liczby graczy nie jest wykluczona. Najbardziej zachęcająco brzmi obiecywana mnogość buildów z różnymi strategiami do wdrożenia w zależności od naszych preferencji.

