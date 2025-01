Armored Core VI: Fires Of Rubicon - najlepsza gra akcji z TGA 2023 z ważną aktualizacją. Dodano między innymi rozgrywki rankingowe

FromSoftware zawojowało 2022 rok swoją najgłośniejszą jak dotąd grą. Elden Ring przez wielu uważany jest za najlepszy tytuł studia (choć do dziś panują spory, czy nie przebija go np. Bloodborne), zbierając nagrodę za nagrodą - z The Game Awards na czele. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ich miejsce zajęło studio Larian, ale to bynajmniej nie znaczy, że ambitni Japończycy zupełnie zniknęli. Postanowili za to powrócić ze swoją starszą serią, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Armored Core VI: Fires Of Rubicon zaktualizowano do wersji 1.05, wprowadzającej między innymi rankingowe starcia i mapy.

W trakcie tegorocznych obchodów The Game Awards gra FromSoftware nominowana była "tylko" do jednej nagrody, ale jak najbardziej zasłużenie ją wygrała. Już dziś zaś Armored Core VI: Fires Of Rubicon otrzyma całkiem spory update. Jeżeli brakowało Wam bardziej zróżnicowanych starć PvP, będziecie mogli je wypróbować. Deweloperzy dają bowiem możliwość toczenia rankingowych pojedynków online. Co istotne, pojawia się specjalna tabela dla śmiałków, a także garść nowych map, przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Wśród ważniejszych aspektów aktualizacji wymienić należy przy tym dodatkowe części do naszego mecha. Dotąd i tak nie mogliśmy narzekać na liczbę wariantów w tym względzie, możemy zatem mówić o wartościowym rozszerzeniu. Armored Core VI: Fires Of Rubicon pojawiło się pod koniec sierpnia i chociaż nie było jakimś oszałamiającym hitem - mówimy w końcu o pozycji bardziej niszowej, mającej szczytowe lata popularności dawno za sobą - spotykała się na ogół z bardzo dobrym przyjęciem graczy, często niemających dotąd nic wspólnego z franczyzą.

Źródło: Bandai Namco (Youtube)