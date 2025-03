Wymagania sprzętowe Armored Core VI: Fires of Rubicon PC - nowa gra From Software nie wymęczy Waszych komputerów

Jeśli chodzi o rynek gier w 2022 roku, to prawdziwą furorę zrobił tytuł od From Software, czyli Elden Ring. Gra RPG, która połączyła typowo souls-like'owe mechaniki rozgrywki z w pełni otwartym światem. To wystarczyło, aby zachwycić recenzentów oraz graczy, a także otrzymać setki nagród w kategorii Gry Roku. W tym roku From Software zaoferuje kolejną grę, choć tym razem będzie to zgoła odmienne doświadczenie. Mowa bowiem o Armored Core VI: Fires of Rubicon, gdzie sercem rozgrywki będą starcia mechów. Za 9 dni odbędzie się premiera gry, jednak dopiero teraz ogłoszono wymagania sprzętowe wersji PC.

Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe gry Armored Core VI: Fires of Rubicon, nad którym pracuje studio From Software.

Wymagania sprzętowe gry Armored Core VI: Fires of Rubicon nie są przesadnie wysokie, ale nie można także powiedzieć by nadchodząca produkcja From Software w jakikolwiek sposób przecierała szlaki, jeśli chodzi o oprawę wizualną. Twórcy podzielili wymagania na część bez Ray Tracingu oraz z włączonym śledzeniem promieni. W rzeczywistości jednak jedyną różnicą pomiędzy nimi są podane karty graficzne. W przypadku procesorów gra zadowoli się takimi jednostkami jak Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 1800X czy Ryzen 5 3600.

Minimum + RT OFF Zalecane + RT OFF Minimum + RT ON Zalecane + RT ON Procesor Intel Core i7-4790K

Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 7 1800X

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-7700

Intel Core i5-10400

AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-4790K

Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 7 1800X

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-7700

Intel Core i5-10400

AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

AMD Radeon RX 480 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 590 8 GB

Intel ARC A750 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

AMD Radeon RX 6600 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB

AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB

Intel ARC A770 16 GB Pamięć RAM 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB Miejsce na dysku 60 GB 60 GB 60 GB 60 GB System Windows 10 Windows 10 / 11 Windows 10 Windows 10 / 11 Biblioteki DirectX 12 (Feature Level 12_0) DirectX 12 (Feature Level 12_0) DirectX 12 (Feature Level 12_0) DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Minimum w kontekście kart graficznych to NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 480 (4 GB VRAM). Dość dziwnym posunięciem jest zestawienie w belce z zalecanymi wymaganiami karty Intel ARC A750 obok takich modeli jak NVIDIA GeForce GTX 1060 czy AMD Radeon RX 590. Ta pierwsza jest bowiem zauważalnie od nich mocniejsza w rasteryzacji. Jest to tym bardziej dziwne, bowiem już w wymaganiach zalecanych z włączonym Ray Tracingiem, obok GeForce RTX 2070 oraz Radeona RX 6650 XT umieszczono... Intel ARC A770 16 GB, czyli niewiele mocniejszą kartę od ARC A750. Bez względu na typ wymagań, From Software rekomenduje posiadanie 12 GB RAM oraz systemu przynajmniej Windows 10.

