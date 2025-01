Armored Core VI: Fires of Rubicon - dynamiczne walki mechów i pojedynek z bossem. FromSoftware prezentuje rozgrywkę

Pod koniec kwietnia FromSoftware nareszcie pojawiło się z pierwszą oficjalną prezentacją powracającego po latach IP. Wieści te poruszyły zarówno osoby pamiętające jeszcze czasy regularnego wychodzenia kolejnych odsłon Armored Core, jak i tych, którzy znają raczej późniejszy dorobek studia w postaci Dark Souls, Bloodborne czy Elden Ring. Ostatnio zaś pojawiły się materiały nieco szerzej ukazujące gameplay i wydaje się, że obie grupy mogą być zadowolone.

Armored Core VI: Fires of Rubicon otrzymało czterominutową prezentację rozgrywki z wieńczącym wszystko starciem z bossem.

Na pierwszy rzut oka zdecydowanie wyróżnia się nam niesamowity rozmach leveli i obowiązkowa swoboda eksploracji. Przemierzamy uzbrojonym po zęby mechem niesamowite, starannie zaprojektowane przestrzenie, mierząc się z kolejnymi przeciwnikami. Pomiędzy starciami nieodłącznie czeka nas dużo majstrowania przy naszym molochu, by dopasować go do naszych preferencji. Gameplay podzielono na kilka faz, zakończonych efektownym starciem z gigantycznym bossem - czyli prawdziwą specjalnością FromSoftware.

Choć materiał ukazał oczywiście mnóstwo cech typowych dla macierzystej serii - na czele z możliwościami przerabiania swojego mecha i klimatem - styl rozgrywki może nieco przypominać pewne aspekty z gier souls-like. Szczególnie widać to przy pojedynkach z innymi mechami, ich wachlarz ataków do zapamiętywania tudzież ogólna dynamika od razu nasuwa skojarzenia. Wygląda zatem na to, że Armored Core VI: Fires of Rubicon szykuje się na całkiem interesującą mieszankę tradycyjnego ujęcia serii z nieco nowszymi konceptami.

Źródło: WCCFtech