The Last of Us Part I na PC otrzymało patch v1.1.0. Ze zmian ucieszą się nie tylko posiadacze pecetów ale również Steam Decka

Mimo że premiera The Last of Us Part I nie była zbyt udana, ponieważ gra zawierała sporo błędów, a sam tytuł miał problemy z wydajnością nawet na mocniejszych konfiguracjach, to Naughty Dog cały czas stara się naprawić swoje niedopatrzenia, udostępniając kolejne łatki (patche). Najnowsza z nich oznaczona jako v1.1.0 skupia się głównie na poprawie wydajności (również na Steam Decku) i usunięciu dotychczasowych błędów. Dodaje także całkiem nowy poziom ustawień graficznych.

Z najnowszego patcha mogą być najbardziej zadowoleni posiadacze Steam Decka, ponieważ gra na Steamie posiada od teraz znaczek Steam Deck Verified. W teorii powinno to oznaczać bezproblemowe działanie tytułu na tym handheldzie (w praktyce wiemy, że nie zawsze się to sprawdza). Jako że Naughty Dog bardzo skupiło się na poprawie wydajności, możemy liczyć na skrócone czasy wczytywania tekstur oraz całego otoczenia, a także kompilacji shaderów. Co dość ciekawe, do produkcji trafił nowy tryb ustawień graficznych Very Low, który, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli na rozgrywkę graczom korzystającym ze słabszego sprzętu, wyświetlając tekstury i modele postaci w gorszej jakości. Oprócz niego dostępny będzie także tryb AI Quality. Warto dodać, że instalując łatkę, będziemy zmuszeni przebudować shadery na nowo. Natomiast z pomniejszych błędów, które były dość zabawne, to Sam nie będzie się już komicznie pocił podczas cutscenek.

Lista poprawek obejmuje dosłownie kilkadziesiąt pozycji, więc jeśli chcemy dowiedzieć się po kolei, jakie zmiany zaszły w produkcji, to możemy spojrzeć na poniższe zestawienie:

Wprowadzono optymalizacje, które mają na celu poprawę globalnej wydajności CPU oraz GPU w trakcie całej gry

Ogólne usprawnienia w celu szybszego wczytywania tekstur oraz otoczenia

Poprawione czasy kompilowania shaderów

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić po zmianie niestandardowych ustawień kontrolera

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić w trybie Photo Mode podczas zapisywania obrazów w jakości 4K

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić podczas grania na ustawieniach graficznych Ultra z włączoną technologią DLSS

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić w przypadku korzystania z myszki o wysokim DPI

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić podczas próby wejścia w opcje Options > Graphics

Naprawiono wiele awarii, które występowały u graczy korzystających z układów graficznych Intela

Naprawiono błąd, w którym to gracze tracili możliwość celowania oraz strzelania zaraz po wyjściu z menu

Naprawiono błąd, w którym samouczek dotyczący latarki pozostawał widoczny na ekranie, jeśli został zignorowany

Naprawiono błąd, w którym wyjście z trybu Photo Mode mogło spowodować wyrzucenie aktualnie używanego przedmiotu z ekwipunku gracza

Naprawiono błąd, w którym podczas przebywania w niektórych lokacjach gracze mogli widzieć tereny spoza świata gry

Rozwiązano problem, w którym przy włączonej opcji V-Sync nadal występowało "rozrywanie" obrazu

Naprawiono problem z dźwiękiem, który występował podczas korzystania z urządzeń audio podłączonych przez USB przy jednoczesnym używaniu wtyczek Spatial Audio (dźwięk przestrzenny)

Dodano wsparcie dla graczy, którzy korzystają ze sterowników audio innych firm

Naprawiono błąd, podczas którego zmiana ustawień graficznych (Options > Graphics > Graphics Presets) nie była zapisywana

Naprawiono błąd, podczas którego licznik czasu (Speedrun) cofał się po awarii lub po wyjściu do pulpitu

Naprawiono błąd, przez który nie można było używać kółka przewijania w myszy w momencie wyświetlania menu w "przewijalnymi" opisami

Zaktualizowano interfejs przycisku QTE, aby był poprawnie wyświetlany podczas korzystania z kontrolerów Xbox

Poprawiono kilka błędów tłumaczeniowych w grze, menu oraz przy zamianie tekstu na mowę

Wydajność CPU oraz GPU przedstawiona przy pomocy elementów HUD jest teraz dokładniejsza

Naprawiono błąd, w którym podczas ustawienia odbicia lustrzanego celowania, nie miało one wpływu na celowanie przy pomocy czujników ruchu

Naprawiono błąd, w którym ustawienia nie były w stanie zresetować się do domyślnych, jeśli gracz miał otwarte jakiekolwiek rozwijane menu

Naprawiono błąd, w którym "przewijanie" podczas trybu Photo Mode nie miało wpływu na kamerę w świecie gry

Naprawiono błąd, który mógł zresetować ustawienia monitora użytkownika podczas startu gry

Naprawiono błąd, w którym ukazane było ukończenie procesu ładowania shaderów, podczas gdy operacja nadal trwała

Naprawiono błąd, w którym urządzeniom firm Corsair oraz Logitech gasły diody LED podczas uruchamiania

Ustawienia wyświetlania są teraz zapisywane na osobnych urządzeniach, a nie dzielone przy użyciu zapisów w chmurze

[Przedmieścia] Naprawiono awarię, która mogła się pojawić podczas walki snajperskiej

[Przedmieścia] Naprawiono błąd, w którym Sam pojawiał się cały mokry podczas przerywnika filmowego z całkowicie suchym obszarem w tle

Dodano nowe ustawienie graficzne Very Low (Options > Graphics > Graphics Presets)

Dodano nowe ustawienie graficzne AI Quality (Options > Graphics)

Dodano nowe ustawienie graficzne Dynamic Lights Quality (Options > Graphics)

AMD

Naprawiono błąd, podczas którego gra mogła się wyłączyć w trakcie kompilacji shaderów na sprzęcie od firmy AMD

Naprawiono błąd, który mógł spowodować spadek liczby FPS podczas włączonej opcji GPU Usage monitor (Options > HUD > GPU Usage)

Epic Games Store

Naprawiono awarię, która występowała podczas wychodzenia z menu głównego

Naprawiono błąd, który sprawiał, że wibracje nie działały u niektórych graczy

Steam

Naprawiono awarię, która występowała podczas gdy brakowało folderu Steam user na komputerze gracza

Steam Deck

Ogólne usprawnienia wydajności podczas gry na Steam Decku

Rozwiązano problem z brakiem pamięci, który mógł powodować awarie

Naprawiono błąd, w którym podczas wciśnięcia określonego przycisku był on źle odczytywany

Naprawiono błąd, w którym po zmianie ustawień graficznych (Options > Graphics > Graphics Preset) mieliśmy do czynienia ze zbyt rozjaśnioną zawartością w grze

Naprawiono błąd, podczas którego interfejs HUD nie zgadzał się z wartościami, jakie wyświetlała zakładka na Steam Decku dotycząca liczby FPS

Naprawiono awarię, która występowała podczas ekranu ładowania

Opcja Effects Density jest teraz domyślnie ustawiona na Very Low zamiast na Low

[Ośrodek nad jeziorem] Naprawiono awarię, która pojawiała się podczas startu cutscenki

[Pittsburgh] Naprawiono awarię, która występowała podczas niektórych punktów kontrolnych

[The Outskirts] Naprawiono błąd, w którym podczas zablokowania licznika FPS nie było możliwe przesunięcie ruchomych obiektów

Źródło: Naughty Dog