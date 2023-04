The Last of Us Part 1 PC dostało ogromną łatkę, naprawiającą problemy z wydajnością. Pełna lista zmian w aktualizacji v1.0.4.0

Jak wiemy Naughty Dog nie popisało się wydając wersję na komputery PC, choć ta i tak prezentowała zdecydowanie lepszy poziom niż jej odpowiednik na konsole Steam Deck. Niemniej studio od samej niemalże premiery stara się poprawić jakość portu gry. Aktualizacja v1.0.4.0 wprowadza wiele wyczekiwanych zmian, w tym poprawia ogólną optymalizację gry i poprawia wierność tekstur oraz rozdzielczość dla pewnych ustawień graficznych w grze.

Aktualizacja v1.0.4.0 wprowadza wiele wyczekiwanych zmian, w tym poprawia ogólną optymalizację gry na wielu procesorach i kartach graficznych oraz naprawia sporą ilość niedociągnięć i błędów krytycznych.

The Last of Us Part I zadebiutowało na pecetach w nie najlepszym stanie technicznym. Przede wszystkim gracze narzekali na fatalną optymalizację portu gry, gdzie nawet na topowym sprzęcie potrafiły pojawić się liczne crashe i astronomiczne spadki FPS-ów. Problemy często dotyczyły też ślamazarnego ładowania się shaderów i tekstur. Naughty Dog zapowiedziało, że upora się z tymi niedociągnięciami jak najszybciej. Sprawdźmy zatem co się zmieniło.

Pełna lista zmian i poprawek w aktualizacji The Last of Us Part I v1.0.4.0:

Zoptymalizowane użycie procesora i karty graficznej w trakcie gry,

Poprawiona wierność tekstur i rozdzielczość na średnich ustawieniach w grze,

Poprawiono jakość grafiki na niskich ustawieniach graficznych, w szczegółowo wymieniono tutaj, że powierzchnie wody nie są już czarne,

Naprawiono błędy, które mogły wystąpić podczas ładowania shaderów,

Naprawiono błędy, które mogły wystąpić podczas wychodzenia z menu głównego,

Naprawiono błąd, który mógł powodować śmierć po zakończeniu walki,

Naprawiono błąd, w wyniku którego przy pierwszym uruchomieniu gracze mogą doświadczać dłuższego niż normalnie czasu ładowania gry,

Dodano opcję umożliwiającą graczom jednoczesne blokowanie i odblokowywanie statystyk wydajności w menu HUD,

Dodano opisy w menu Grafika, aby lepiej wyjaśnić pewne ustawienia, które mogą wpływać na wydajność gry,

Dodano ustawienie szybkości przesyłania tekstur,

Naprawiono błąd, w wyniku którego pomijanie przerywników filmowych podczas ich ładowania, prowadziło do krytycznego błędu i zawieszenia się gry,

Naprawiono błąd, przez który ostrzeżenia o ładowaniu się modułów cieniujących nie pojawiały się podczas ponownego uruchamiania gry,

Zaktualizowano detekcję zużycia pamięci VRAM, aby system operacyjny dokładniej wyświetlał informacje o aplikacji,

Rozwiązano problem polegający na tym, że gra odczytywał wartości ustawień, mimo iż te były wyłączone, co mogło sprawić, że wyłączone ustawienia były aktywne,

Naprawiono błąd, przez który celowanie w dół podczas używania klawiatury i myszy (KBM) mogło zwiększać czułość kamery,

Ulepszono obsługę niektórych poleceń, którym przypisano te same skróty klawiszowe KBM,

Poprawiono portugalskie (Brazylia), chorwackie, holenderskie, fińskie, francuskie, greckie, węgierskie, hiszpańskie i tajskie wersje językowe,

Wprowadzono chińskie tłumaczenia dla wielu opcji w menu gry,

Poprawiono położenie celownika i dalmierza dla łuku na monitorach szerokokątnych,

Naprawiono błędy, które mogą występować na procesorach AMD z cachem 3D,

Naprawiono błąd, w wyniku którego tekstury mogły renderować się nieprawidłowo na procesorach graficznych AMD,

Naprawiono błąd, w wyniku którego osiągnięcie „It Can't Be For Nothing” nie aktywowało się pomimo zdobycia wszystkich innych potrzebnych osiągnięć,

Naprawiono problem w Steam Deck, przez który po zresetowaniu ustawień wyświetlania do domyślnych nie można było włączyć funkcji AMD FSR 2.

Źródło: Naughty Dog