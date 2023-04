Armored Core 6: Fields of Rubicon - FromSoftware robi grę z mechami. Zapowiedź z elementami rozgrywki i data premiery

Od pewnego czasu się na to zanosiło i wreszcie się doczekaliśmy. Przez ponad dekadę seria Armored Core tkwiła zawieszeniu. I nie ma się co dziwić - w końcu Darks Souls i inne tytuły od Miyazakiego i spółki zrewolucjonizowały rynek, czego ukoronowaniem jest jak na razie fenomenalnie przyjęty Elden Ring. Teraz jednak FromSoftware wraca do franczyzy, a dziś pojawiły się pierwsze szczegóły związane z wyczekiwanym przez wielu projektem.

Armored Core 6: Fields of Rubicon wejdzie na rynek 25 sierpnia bieżącego roku. Dostaliśmy również zwiastun wraz z garścią grafik z gry.

W przeciągu ostatnich dni zaczęły się już pojawiać doniesienia związane z wypuszczeniem zwiastuna Armored Core 6: Fields of Rubicon - i jak się okazało, potwierdziły się. Dowiedzieliśmy się tym samym, że FromSoftware wypuści grę pod sam koniec wakacyjnego okresu na pecetach oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Kto wie zatem, być może w przypadku udanego powrotu nie będzie to jednorazowy manewr twórców i w kolejnych latach doczekamy się dalszych odsłon. Zwłaszcza, że jak na razie poza dodatkiem do Elden Ring nie ma jeszcze żadnych wieści związanych z nowym projektem souls-like.

Szósta część Armored Core skoncentruje się na konsekwencjach znalezienia pewnej substancji o nazwie Coral na planecie Rubicon 3. Choć spodziewano się, że przyniesie on wielki technologiczny rozwój, nowe źródło energii zdewastowało glob i pobliskie gwiazdy. Pół wieku później Rubicon 3 jest w absolutnej ruinie, ale ponowne pojawienie się Coral wywołuje konflikty pomiędzy pozaziemskimi korporacjami i ruchami oporu. Sami wchodzimy do gry jako niezależny najemnik w samym środku tego wszystkiego. Wyposażeni w potężnego mecha, będziemy toczyć epickie starcia na ziemi i w powietrzu, mając dostęp do wielu ulepszeń naszej machiny.

