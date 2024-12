Summer Game Fest 2024 - Night Springs, Phantom Blade i długo, długo nic. Omówienie co ciekawszych aspektów wydarzenia

W nocy z wczoraj na dziś odbyła się kolejna już edycja Summer Game Fest. Geoff Keighley i spółka nierzadko raczą nas nie lada zapowiedziami, które przez długi czas zostają w głowie. Tym razem jednak te najlepsze można było policzyć na palcach jednej ręki. Mimo to w całym tym potoku przeciętności można było znaleźć kilka lepszych akcentów - jedne wymagały bardziej wyczerpującego opisu, inne już trochę mniej. Przyjrzyjmy się poszczególnym punktom programu.

Summer Game Fest w roku 2024 miało zaledwie garstkę naprawdę atrakcyjnych zapowiedzi, które dało się wyróżnić. Poza Alan Wake 2:Night Springs oraz grą S-Game pojawił się np. Batman w VR, LEGO Horizon oraz kilka krótszych teaserów większych gier.

Królem wieczoru był Alan Wake 2 z wieściami o fizycznym wydaniu oraz zapowiedzią rozszerzenia, a Phantom Blade Zero stanowiło udane zwieńczenie. Im poświęciłem więcej miejsca w osobnych tekstach, natomiast warto pochylić się jeszcze nad kilkoma pozycjami w morzu względnej przeciętności. Powrót Batmana może pomóc niektórym zapomnieć o tym, co wydarzyło się przy okazji Suicide Squad: Kill the Justice League - szkoda, że jedynie w VR. Na powierzchnię wyszła także siódma Cywilizacja, choć ten teaser raczej nikogo nie zadowoli, bo w zasadzie niczego jeszcze nie pokazuje. Nowe zwiastuny Kingdom Come: Deliverance II, Space Marine 2 i SW Outlaws również w międzyczasie się pojawiły, ale raczej w formie uzupełnień, żadnych nowości eksponujących nieznane nam mechaniki czy fabułę nie uświadczyliśmy.

Gra w uniwersum Harry'ego Pottera ze światem Quidditcha na pierwszym planie może potencjalnie w jakimś zakresie zastąpić brak rozwinięcia tego aspektu w Hogwarts Legacy, aczkolwiek najnowsza prezentacja hitu nie zapowiada. Zainteresowani Delta Force: Hawk Ops zobaczyli trochę więcej szczegółów planowanego modelu rozgrywki oraz gameplay scenariusza nawiązującego do wojennej produkcji Ridleya Scotta, Dune Awakening w ciekawy sposób nawiązuje do kanonu uniwersum, a Sony wzięło nas z lekkiego zaskoczenia, jeśli chodzi o LEGO Horizon Adventures. Z innych trailerów, zadowoleni mogą być na przykład fani pewnych specyficznych indyków. Tears of Metal pozwala na przykład wcielić się w szkockich wojaków w stylistyce fantasy oraz mechanice roguelike i wygląda całkiem obiecująco. Poniżej kilka wybranych materiałów, a na samym dole całość, jeśli ktoś ma ochotę trochę poszperać.

