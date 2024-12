Hogwarts Legacy - twórcy mają pracować nad rozszerzoną wersją Director's Cut. Na razie do gry zawitał letni update

Jako że zeszły rok był nieprawdopodobnie przeładowany wielkimi hitami (na przemian z kilkoma spektakularnymi porażkami, ale jednak), po porażająco dobrym starcie na pewien czas trochę zapomniano o projekcie Avalanche Software - a przynajmniej zszedł on na boczny tor. W dalszym ciągu to jednak jeden z największych hitów w branży ostatnich lat, z czasem też doczekał się także premiery nawet na Nintendo Switch. Ale to raczej nie koniec rozwoju.

Wygląda na to, że Hogwarts Legacy prawdopodobnie doczeka się reżyserskiej wersji. Tymczasem otrzymaliśmy letnią aktualizację.

Warner Bros. nie ma najlepszej passy. Suicide Squad: Kill the Justice League okazało się straszliwą porażką, a dotychczasowy kierunek nie do końca się sprawdza. Jak wynika z najnowszych doniesień Jasona Schreiera, na horyzoncie pojawia się Hogwarts Legacy Director's Cut, a do prac zaangażowano lwią część zespołu Rocksteady. Być może zatem mamy do czynienia ze swojego rodzaju przegrupowaniem sił ze strony korporacji, która jak najszybciej stara się nadrobić straty dzięki w miarę pewnej i nade wszystko już sprawdzonej inwestycji.

Na ewentualne oficjalne potwierdzenie tych słów będziemy musieli zaczekać, ale fani gry już teraz mogą sprawdzić szereg nowości. Wleciał bowiem Summer Update, wprowadzający dodatkową zawartość. Wymienić można chociażby bogate opcje związane z trybem fotograficznym, pozwalające na uchwycenie interesujących nas kadrów z zupełnie innych perspektyw, przy pomocy odpowiednich filtrów etc. Co więcej, pojawia się możliwość zresetowania umiejętności i rozdysponowania ich tak, jak nam pasują. Na każdej z platform można rozpocząć quest prowadzący do założenia własnego sklepu w Hogsmeade, a onyksowy hipogryf, strój więźnia Azkabanu, czy przepis na miksturę Felix Felicis staną się ogólnodostępne.

