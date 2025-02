Hogwarts Legacy nadal sprzedaje się znakomicie. Twórcy pracują nad nową zawartością dla gry

Studio Avalanche Software w zeszłym roku wprowadziło na rynek grę Hogwarts Legacy (Dziedzictwo Hogwartu w polskiej wersji językowej) - początkowo do sprzedaży trafiła edycja na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Kilka miesięcy potem doszły wydania na PlayStation 4 oraz Xbox One, aż finalnie jesienią 2023 roku dołączyła do nich odsłona na Nintendo Switch. Warner Bros Discovery już kilka razy chwalił się wynikami finansowymi, jednak najnowsze rezultaty prezentują się naprawdę świetnie. Hogwarts Legacy nie traci nic na popularności.

Przy okazji najnowszego sprawozdania finansowego, prezes Warner Bros Discovery, David Zaslav, potwierdził wyniki ostatnich gier: Hogwarts Legacy oraz Mortal Kombat 1. Ten pierwszy sprzedał się już w liczbie 24 milionów egzemplarzy na wszystkich platformach. Wynik bez wątpienia robi wrażenie, tym bardziej że Dziedzictwo Hogwartu było w stanie pobić nawet najnowsze Call of Duty. Z drugiej strony nie powinno nas to dziwić biorąc pod uwagę niesłabnącą popularność marki wykreowanej przez J.K. Rowling. Z kolei druga z wymienionych gier - Mortal Kombat 1 - od wrześniowej premiery sprzedała się w liczbie 3 milionów egzemplarzy.

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…