Hogwarts Legacy sprzedaje się jak świeże bułeczki - przychód ze sprzedaży przekroczył już miliard dolarów

Hogwarts Legacy (Dziedzictwo Hogwartu) zadebiutowało na rynku w lutym - wówczas produkcja studia Avalanche Software pojawiła się na PC oraz konsolach obecnej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Series. Już kilka tygodni po premierze ogłaszano spory sukces gry. Nic dziwnego, bowiem dopiero po wielu latach dostaliśmy całkiem niezłą grę w uniwersum Harry'ego Pottera. Nie jest to może wybitny tytuł, ale zyskuje ciekawie zaprojektowanym światem oraz swoim unikalnym klimatem. Teraz Warner Bros. Discovery potwierdziło kolejny kamień milowy w sprzedaży gry, co będzie miało zapewne duży wpływ dla rozwoju marki.

Hogwarts Legacy pozostaje najbardziej dochodowym tytułem 2023 roku. Warner Bros. Discovery potwierdziło sprzedaż na poziomie 15 milionów egzemplarzy i to jeszcze przed premierą na PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Wczoraj ogłoszono, że Dziedzictwo Hogwartu sprzedało się w liczbie 15 milionów egzemplarzy. Mowa jednak wyłącznie o wersjach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, które dostępne były na półkach sklepowych i w dystrybucji cyfrowej w okresie od lutego do marca. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach wynik ten zostanie mocno poprawiony, bowiem wczoraj Hogwarts Legacy zadebiutowało również na PlayStation 4 oraz Xbox One. Opóźnienie wersji na starą generację miało na celu maksymalne dopracowanie techniczne produkcji i jak się okazało, gra na PS4 oraz Xbox One prezentuje się względnie nieźle (opóźnienie wyszło zatem tym wersjom finalnie na dobre).

Sprzedaż na poziomie 15 milionów dolarów pozwoliło wygenerować przychód na poziomie ponad miliarda dolarów. Spośród gier wydanych w tym roku, taki poziom udało się osiągnąć wyłącznie grze studia Avalanche Software. Warto dodać, że w lipcu ukaże się ostatnia wersja gry - na przenośną konsolę Nintendo Switch i to z tą wersją wydawca żywi duże nadzieje w kontekście dalszej sprzedaży. Warner Bros. Discovery jest bowiem przekonane, że nadchodząca premiera na Nintendo Switch pozwoli zwiększyć zainteresowanie grą m.in. w Japonii. Tak czy inaczej Hogwarts Legacy okazało się ogromnym sukcesem komercyjnym, dzięki czemu Warner Bros. Discovery w przyszłości zapewne skupi się na większą inwestycję w gry z tego uniwersum.

Źródło: VGC