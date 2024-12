Black Myth: Wukong - przedwcześnie opublikowano pełne wymagania sprzętowe. Na PC będzie Path Tracing

W sierpniu doczekamy się premiery dwóch dużych gier z segmentu AAA. Pierwsza to Star Wars Outlaws of Ubisoftu, a druga to Black Myth: Wukong, która wprowadzi graczy w meandry chińskiej kultury oraz chińskich mitologii. Od kilku dobrych tygodni wiemy, że wersja komputerowa otrzyma wsparcie dla Path Tracingu, który będzie wykorzystany do ulepszenia oświetlenia, cieni oraz odbić, a także do poprawy jakości kaustyki wody, nie tylko prezentując jej bardziej realistyczne zachowanie, ale również dokładnie oddając miejsca załamań i odbić światła. W sieci przedwcześnie pojawiły się wymagania sprzętowe Black Myth: Wukong, co wskazuje na rychły start przyjmowania zamówień przedpremierowych.

W sieci pojawiły się pełne wymagania sprzętowe gry Black Myth: Wukong. Na PC produkcja otrzyma wsparcie m.in. dla Path Tracingu.

Black Myth: Wukong otrzyma dwa zestawy wymagań sprzętowych - dla samej rasteryzacji oraz z dopełnieniem w postaci Ray Tracingu / Path Tracingu. W przypadku samej rasteryzacji, do niskich ustawień graficznych w Full HD potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580. Gra zadowoli się również leciwymi już procesorami pokroju Intel Core i5-8400 czy AMD Ryzen 5 1600. Gra będzie jednak wymagać sporo miejsca na dysku, bo 130 GB. Choć gra może ruszyć na HDD, twórcy zalecają by mieć do dyspozycji SSD, bowiem na HDD mogą występować częste doczytywania tekstur.

Minimalne (bez RT) Zalecane (bez RT) Ultra (bez RT) Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5500 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7800 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Pamięć VRAM 6 GB 6 GB 12 GB Miejsce na dysku 130 GB 130 GB (zalecany SSD) 130 GB (zalecany SSD) System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Rozdzielczość, detale 1920x1080

Niskie ustawienia graficzne (RT wyłączone) 1920x1080

Wysokie ustawienia graficzne (RT wyłączone) 3840x2160

Ultra detale graficzne (RT wyłączone)

Do wysokich detali w Full HD potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 XT czy Intel ARC A750. W przypadku procesorów mowa o Intel Core i7-9700 oraz AMD Ryzen 5 5500. Najwyraźniej wybór tych CPU jest uniwersalny, bowiem te same jednostki są zalecane do gry w 4K oraz przy Ray Tracingu / Path Tracingu. Jeśli chcemy pograć w 4K na detalach ultra, ale bez śledzenia promieni, wystarczą nam karty pokroju GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 7800 XT. Pod tym względem zatem wymagania nie wydają się przesadnie wysokie. Black Myth: Wukong w 4K może jednak mieć apetyt na RAM, bowiem zalecane jest posiadanie przynajmniej 32 GB pamięci operacyjnej.

Minimalne (RT) Zalecane (RT) Ultra (RT) Procesor Intel Core i5-9400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5500 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Pamięć VRAM 8 GB 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 130 GB (zalecany SSD) 130 GB (zalecany SSD) 130 GB (zalecany SSD) System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Rozdzielczość, detale 1920x1080

Niskie detale, Ray Tracing na poziomie Low 1920x1080

Niskie detale, Ray Tracing na poziomie High 3840x2160

Wysokie detale, Path Tracing na poziomie High

W przypadku włączonego Ray Tracingu, ponownie otrzymujemy zestaw trzech wymagań - niskie detale + RT niski w Full HD; niskie detale + RT wysoki w Full HD oraz wysokie detale + Path Tracing w 4K. Do pierwszej konfiguracji twórcy rekomendują kartę NVIDIA GeForce RTX 3060. Do drugiej - GeForce RTX 4060, z kolei do najwyższej - GeForce RTX 4080 SUPER. Pozostałe wymagania - co do RAM-u czy procesora - są takie same jak dla wymagań w samej rasteryzacji. Te same źródła opublikowały również grafiki przedstawiające dwie edycje kolekcjonerskie - jedna z figurką a druga z repliką chińskiej korony. Wygląda na to, że twórcy przygotowują się do rozpoczęcia przyjmowania zamówień przedpremierowych. Być może więcej szczegółów zostanie ujawnionych dzisiaj w nocy, podczas gali Summer Game Fest. Premiera Black Myth: Wukong już 20 sierpnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: X @ZFeetyou20299